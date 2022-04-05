Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Вьетнам намерен конкурировать с Китаем в производстве морских контейнеров
05.04.2022

Вьетнам намерен конкурировать с Китаем в производстве морских контейнеров


    • Крупнейшая в Юго-Восточной Азии сталелитейная компания Hoa Phat Group строит завод по производству морских контейнеров — Hoa Phat Container Manufacturing.

    Строительство завода началось в декабре 2021 года. Ожидается, что он начнет работу уже к концу этого года и на первом этапе, в 2023 году, будет производить контейнеры из собственной стали суммарной вместимостью 200 тыс. TEU в год. Полная мощность завода составит 500 тыс. TEU в год.

    В Hoa Phat Container Manufacturing отмечают, что продукция завода вполне способна конкурировать с китайской, в первую очередь, за счет цены и высокого качества.

    Напомним, осенью прошлого года корейские компании заявили о планах по строительству во вьетнамском Хайфоне завода про производству морских контейнеров. Мощность завода оценивалась в 4 тыс. контейнеров в месяц. Запустить завод планируется в середине 2022 года.

    Как отмечает The Loadstar, в 2007 году Вьетнамская промышленно-судостроительная группа открыла подобный завод — Vinashin-TGC, с ежегодной производительностью 45 тыс. TEU. Однако в 2010 году завод обанкротился, его долг составил 4,5 млрд долларов.

    Фото: Hoa Phat


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.03.2022
    Байден взялся за контейнерные линии
    Капитализму нужна конкуренция, чтобы нормально функционировать, заявил президент США Джо Байден 1 марта в […]
    Джо БайденКонкуренцияконтейнерные линииПрезидент
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.04.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-феврале 2022 года
    04.04.2022 Новый маршрут для продукции АПК из Китая в Россию
    04.04.2022 Смена руководства в APM Terminals
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    04.04.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года увеличился на 12,5%
    04.04.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    31.03.2022 Легализован параллельный импорт
    28.03.2022 Временный запрет на экспорт аммиачной селитры продлили
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти