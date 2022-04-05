Вьетнам намерен конкурировать с Китаем в производстве морских контейнеров

Крупнейшая в Юго-Восточной Азии сталелитейная компания Hoa Phat Group строит завод по производству морских контейнеров — Hoa Phat Container Manufacturing.

Строительство завода началось в декабре 2021 года. Ожидается, что он начнет работу уже к концу этого года и на первом этапе, в 2023 году, будет производить контейнеры из собственной стали суммарной вместимостью 200 тыс. TEU в год. Полная мощность завода составит 500 тыс. TEU в год.

В Hoa Phat Container Manufacturing отмечают, что продукция завода вполне способна конкурировать с китайской, в первую очередь, за счет цены и высокого качества.

Напомним, осенью прошлого года корейские компании заявили о планах по строительству во вьетнамском Хайфоне завода про производству морских контейнеров. Мощность завода оценивалась в 4 тыс. контейнеров в месяц. Запустить завод планируется в середине 2022 года.

Как отмечает The Loadstar, в 2007 году Вьетнамская промышленно-судостроительная группа открыла подобный завод — Vinashin-TGC, с ежегодной производительностью 45 тыс. TEU. Однако в 2010 году завод обанкротился, его долг составил 4,5 млрд долларов.

Фото: Hoa Phat