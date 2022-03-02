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импорт
02.03.2022

В каких регионах снизился импорт в 2021 году


    • По итогам 2021 года поставки в Россию составили 293,4 млрд долларов, на 26,6% больше по сравнению с 2020 годом. В физическом выражении импорт увеличился на 4,3% до 130,3 млн тонн.

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, наибольшее снижение стоимости импорта в абсолютном выражении пришлось на Сахалинскую область. В 2021 году поставки в регион сократились на 477 млн долларов. В Тюменскую область было ввезено на 400,5 млн долларов меньше товаров, чем годом ранее. Импорт в Брянскую и Астраханскую области снизился на 240,9 млн долларов и на 199 млн долларов соответственно. Поставки в Вологодскую область уменьшились на 179,4 млн долларов.

    В процентном выражении наибольшее снижение стоимости поставок было в Астраханской области. В 2021 году в регион было ввезено на 59,2% меньше грузов, чем годом ранее. Поставки в Сахалинскую область сократились на 52,9%. Импорт в Ингушетию и Мордовию уменьшился на 41,7% и 28,5% соответственно. В Тюменскую область было импортировано на 25,1% меньше товаров, чем годом ранее.

    Наибольшее снижение физического объема импорта в 2021 году наблюдалось в Свердловской области. Поставки в регион сократились на 4,9 млн тонн. Импорт с Санкт-Петербург снизился на 1,4 млн тонн. В Белгородскую область ввезли на 245,9 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Поставки в Красноярский край и Сахалинскую область снизились на 107,7 тыс. тонн и на 99,3 тыс. тонн соответственно.

    В процентном выражении наиболее значительно сократился импорт в республику Алтай (-66,2%). Поставки в Свердловскую и Сахалинскую области снизились на 64,6% и 62,8% соответственно. В Карачаево-Черкессию было ввезено на 55,8% меньше грузов по сравнению с 2020 годом, в Севастополь – на 51,9%.

    Подробный анализ импорта в Россию по итогам 2021 года доступен по подписке.


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