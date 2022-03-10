Zim увеличил прибыль в 2021 году почти в 9 раз

Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2021 год.

Четвертый квартал 2021 года

Как сообщили SeaNews в компании, объем перевозок по итогам четвертого квартала 2021 года составил 858 тыс. TEU, на 7,4% больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года. Средняя величина ставки составляла 3630 долларов за TEU, в 2,4 раза выше, чем годом ранее.

Чистая прибыль составила 1,71 млрд долларов против 366 млн долларов в четвертом квартале 2020 года (рост в 4,7 раза).

Суммарная выручка выросла в 2,5 раза до 3,47 млрд долларов в основном за счет увеличения доходов от контейнерных перевозок, главным образом, благодаря росту ставок, а также объема перевозок.

Скорректированный показатель EBITDA составил 2,36 млрд долларов, в 4,4 раза выше, чем в четвертом квартале 2020 года. Операционная прибыль выросла в 4,8 раза до 2,12 млрд долларов, скорректированная операционная прибыль – в 4,8 раза до 2,11 млрд долларов.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA и скорректированной операционной прибыли за четвертый квартал 2021 года составила 68,1% и 61%, соответственно против 39% и 32,3% за четвертый квартал 2020 года.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 2,01 млрд долларов против 414 млн долларов в четвертом квартале 2020 года (рост в 4,8 раза).

Свободный денежный поток в четвертом квартале 2021 увеличился в 4,2 раза до 1,66 млрд долларов года против 391 млн долларов годом ранее.

2021 год

По итогам 2021 года объем перевозок увеличился на 22,5% до 3481 тыс. TEU. Как отмечают в компании, это значительно выше среднего роста по отрасли. Средняя величина ставки составляла 2786 долларов за TEU, в 2,3 раза больше, чем в 2020 году.

Чистая прибыль за 2021 год составила 4,65 млрд долларов (рост в 8,9 раза). Выручка выросла в 2,7 раза до 10,73 млрд долларов.

Скорректированный показатель EBITDA составил 6,6 млрд долларов, в 6,4 раза выше, чем за 2020 год. Операционная прибыль выросла в 8,1 раза до 5,82 млрд долларов, скорректированная операционная прибыль – в 8 раз до 5,82 млрд долларов.

Рентабельность по скорректированной EBITDA и скорректированной операционной прибыли за 2021 год составила 61,5% и 54,2% соответственно против 25,9% и 18,3% за 2020 год.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили в 2021 году 5,97 млрд долларов против 881 млн долларов за 2020 год (рост в 6,8 раза).

Свободный денежный поток по итогам 2021 года увеличился в 5,8 раза до 4,88 млрд долларов.