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Судоходство в районе Крымского моста ограничат
02.03.2022

Судоходство в районе Крымского моста ограничат


    • Министерство транспорта России планирует установить ряд запретных зон для плавания судов в акватории Керченского пролива в районе Крымского моста. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

    Согласно проекту приказа, планируется установить следующие запретные для плавания районы в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива:

    в акватории Керченского пролива с Таманской стороны от Таманского полуострова вдоль косы Тузла и острова Тузла (включая их площади) запретный для плавания район, ограниченный отрезками прямых линий, соединяющих по порядку точки с указанием точных координат и далее вдоль береговой линии, соединяющей точки №7 и №1, в акватории Керченского пролива от Керченского полуострова (полуостров Крым) запретный для плавания район, ограниченный отрезками прямых линий, соединяющих по порядку точки с указанием точных координат.

    В документе отмечается, что в указанных районах запрещено плавание всех судов, кораблей, катеров и иных плавсредств, за исключением кораблей, катеров и судов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также Военно-морского флота Российской Федерации и Пограничной службы ФСБ России.

    Суда, участвующие в технологическом обслуживании Крымского моста, будут допускаться в указанные запретные для плавания районы по решению руководителя (заместителя руководителя) объединенного координационного центра по особому разрешению.

    В настоящее время проект приказа проходит процесс согласования.

    Проект приказа «Об установлении запретных для плавания районов в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива»

     

    Фото: Kerch.fm


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