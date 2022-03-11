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О ситуации с судоходством в Азовском море и в Керченском проливе
11.03.2022

О ситуации с судоходством в Азовском море и в Керченском проливе

    • Источники SeaNews поделились информацией о движении судов в Керченском проливе, Азовском море и российских портах Азовского моря.

    По их данным, по состоянию на 8-9 марта часть судов уже покинула порты Азовского моря. 9 марта 13 судов прошли Керченский пролив и прибыли на рейд Азово-Донского морского канала, чтобы дальше проследовать в порты Азов и Ростов.

    Все порты, по информации источников SeaNews, работают в обычном режиме. Суда с портами назначения в Турции, а также танкеры имеют приоритет на проход независимо от флага и национальности экипажа. При этом всем судам при движении в Азовском море рекомендовано соблюдать «режим тишины».

    В настоящее время никаких ограничений в российских портах Азовского моря по флагу и национальности экипажа нет, граждане Украины могут выходить в город, также нет никаких изменений в процедуре проведения открытия/закрытия границы, отметили источники.

    В настоящее время сейчас действует некоторые условия для включения судна в очередь на проход Керченского пролива.

    Для этого необходимо:

    — фактическое пребывание на рейде Керченского пролива,

    — наличие заявки от агента в системе PortCall,

    — наличие подтверждения от причала.

    Суда, на которых экипаж на 50% и более процентов состоит из граждан Украины, будут сформированы в группы по 5-7 судов, затем эти группы будут проходить Крымский мост под военным конвоем. После прохождения Крымского моста эти суда проследуют в порты в обычном режиме.

     


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