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Грузы РЖД, 2 месяца 2022: выросла погрузка угля и нефти
01.03.2022

Грузы РЖД, 2 месяца 2022: выросла погрузка угля и нефти

    • Погрузка на сети РЖД по итогам 2 месяцев 2022 года составила 201,2 млн тонн. Это на 1,7% больше показателя января-февраля прошлого года.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля выросла на 0,7% до 60,2 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов также увеличилась – на 6,4% и составила 37,2 млн тонн. Погрузка железной и марганцевой руды за отчетный период текущего года выросла на 1,3% и достигла 18,9 млн тонн.

    Положительная динамика отмечена в погрузке черных металлов (плюс 6,5%, до 11,8 млн тонн), промышленного сырья и формовочных материалов (плюс 7,7%, до 5,2 млн тонн), соды и химикатов (плюс 3,3%, до 4,2 млн тонн) и цемента (плюс 10,3%, до 2,8 млн тонн). По итогам отчетного периода года объемы погрузки кокса увеличились на 4,9% до 1,9 млн тонн.

    По остальной номенклатуре грузов наблюдается отрицательная динамика.

    Объем погрузки строительных грузов снизился, но ненамного – 0,1% до 16,3 млн тонн. Химических и минеральных удобрений было погружено на 0,6% меньше (до 10,7 млн тонн), чем годом ранее. Снизились объемы лесных грузов на 14,9% до 5,7 млн тонн, цветной руды и серного сырья – на 6,9% до 2,8 млн тонн. Погрузка зерна за 2 месяца этого года сократилась на 29,6% и составила 3,7 млн тонн.

    Погрузка на сети РЖД за февраль 2022 года составила 97,1 млн тонн. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

    Грузооборот за 2 месяца 2022 года составил 425,4 млрд тарифных т/км, что на 1,2% больше показателя прошлого года. В то же время грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 0,3% и достиг 535,9 млрд т/км.

    В феврале грузооборот сети РЖД увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 200,6 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц вырос на 1,8% – до 252,7 млрд т/км.


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