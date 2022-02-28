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Где продолжается навигация на внутренних водных путях
28.02.2022

Где продолжается навигация на внутренних водных путях


    • Единственные участки внутренних водных путей РФ, где в конце февраля этого года продолжается навигация, маршрут к двум островам на Ладожском озере и небольшой участок Москвы-реки, сообщает пресс-служба Росморречфлота.  

    «Довольно суровая русская зима в Северо-Западном федеральном округе стала серьёзным испытанием для работы речников ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» на Ладожском озере. Ладога и без того считается сложнейшей акваторией для судоходства из-за своих штормов, по силе и опасности для судов официально приравненных к морским», — говорится в пресс-релизе ведомства.

    Этой зимой теплоход «Ладожский» на участке реки Вуокса и акватории Ладожского озера успешно работал в непростых ледовых и штормовых условиях, обеспечивая содержание средств навигационного оборудования и осуществления рейсов по перевозке грузов и пассажиров к монастырям в Ладожском озере.

    «Ладожский», обладающий ледовым классом Российского речного регистра М*3,0 (лед 30)А, стал единственным жизнеобеспечивающим транспортом для Валаамского монастыря, начав работать зимой 2020-2021 годов по маршруту Приозерск – Валаам – Приозерск

    В эту зиму географию перевозок расширили на второй ладожский монастырь. Экипаж численностью 12 человек в суровую зимнюю навигацию выполнил 9 круговых рейсов по Ладоге – 6 по маршруту Приозерск – Валаам – Приозерск для нужд Валаамского монастыря и 3 по маршруту Приозерск – остров Коневец – Приозерск для нужд Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. За это время было перевезено 623 пассажира, 9 тонн генерального груза (в основном продукты питания), два автомобиля. Также были выполнены работы по снятию судоходной обстановки в заливе Лехмалахти, частично в устье реки Вуокса и поддержанию в рабочем состоянии судоходной обстановки в устье Вуоксы в зимний период.

    В настоящее время теплоход «Ладожский» остается безальтернативным видом транспорта для связи островов Валаам и Коневец с Большой землей в зимний период.

    На небольшом участке Москвы-реки в центральных районах столицы зимняя навигация также не прерывалась даже в пик январских морозов. Здесь продолжают ограниченное «зимнее» плавание современные прогулочные теплоходы «Флотилии Рэдиссон» с ледовым классом, позволяющим преодолевать льды от 10 до 20 см толщиной.

    По информации Росморречфлота, теплоход «Ладожский» построен в 2019 году на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске. Проект №3265.

    • Класс Российского Речного Регистра – М*3,0(лёд30)А,
    • Максимальная скорость – 12 узлов,
    • Мощность главных двигателей – 590 кВт,
    • Пассажировместимость – 80 человек.

    Предназначен для перевозки техники максимальной нагрузкой на ось 12 тонн, генерального груза массой до 60 тонн, а также выполнения функций обстановочного судна. Оборудован краном грузоподъёмностью 8 тонн.

    При освящении судна в декабре 2020 года также было присвоено второе имя в честь великого валаамского подвижника преподобного Германа Аляскинского, который после послушания в Валаамской обители был отправлен с миссией на Аляску и снискал огромную любовь среди местных жителей, которых он просвещал и крестил.

    Фото: Росморречфлот


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