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Klaipėdos nafta распределила газовые мощности на 2022 год
07.06.2021

Klaipėdos nafta распределила газовые мощности на 2022 год

    • Klaipedos nafta, оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа, завершил ежегодную процедуру распределения мощностей терминалов СПГ на следующий газовый год (с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 года).

    По информации KN, соглашения о регазификации на 8,9 тераватт-часа (ТВтч) регазификационных мощностей подписаны с несколькими заказчиками, один из них – норвежская энергетическая компания Equinor ASA.

    Для сравнения, в ходе прошлогодней ежегодной процедуры распределения мощностей было выделено 8,4 ТВтч регазификационных мощностей, контракты были подписаны с двумя заказчиками. 

    Терминальные пользователи бронировали мощности не только для удовлетворения спроса Литвы на газ, но и для его поставок в Латвию, Эстонию и Финляндию. Планируя свою деятельность, заказчики также учитывают дополнительный рыночный потенциал, который станет доступен в 2022 году, когда начнет действовать газопровод GIPL между Польшей и Литвой, и пользователи Клайпедского СПГ-терминала смогут поставлять газ в южную часть региона, отмечают в KN.

    В течение текущего газового года (с октября 2020 по 1 июня 2021 года) СПГ-терминал в Клайпеде принял 49 газовозов, до конца текущего газового года ожидается прибытие еще 11 судов. За период с начала газового года через СПГ-терминал было поставлено 2 млн кубометров СПГ, бОльшая часть которого поступила из США.

    Общий объем выделенных мощностей СПГ-терминала составляет 3,75 млрд нормальных кубических метров, что соответствует 44 625 000 мегватт-часов в год при валовой теплотворной способности природного газа 11,90 киловатт-час нормальных кубических метров природного газа.

     

    Фото: Klaipedos nafta


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