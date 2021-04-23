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Klaipėdos nafta планирует распределение СПГ-мощности
23.04.2021

Klaipėdos nafta планирует распределение СПГ-мощности

    • Klaipėdos nafta (KN), литовский оператор терминала по переработке нефти и сжиженного природного газа, запускает ежегодную процедуру распределения мощностей СПГ-терминала на новый газовый год, который начинается 1 октября 2021 года. Общий объем выделенной мощности составляет 3,75 млрд куб. м.

    За текущий газовый год, с 1 сентября 2020 года по 30 сентября 2021 года, СПГ-терминал принял 41 газовоз, на одно судно меньше, чем за предыдущий год. Ожидается, что до конца газового года терминал примет еще девять судов.

    За указанный период было получено 1,73 млн куб. м СПГ, из них 82% – из США.

    Как сообщает KN, мощности распределяются в соответствии с правилами использования терминала, согласованными, утвержденными и публично объявленными государственным советом по регулированию энергетики и генеральным директором компании. При распределении мощностей СПГ-терминала пропускная способность по регазификации СПГ и пропускная способность по перевалке СПГ будут распределяться заранее.

    «В прошлом году во время процедуры распределения мощностей была забронирована самый большой объем за всю историю СПГ-терминала. А в конце газового года был зарезервирован значительный объем дополнительных мощностей. Это было связано с низкими ценами на СПГ на рынке, которыми активно воспользовались покупатели СПГ в Европе. В первом квартале 2021 года наблюдался пик на азиатском спотовом рынке, а также перенаправление некоторых грузов СПГ именно в этот регион. Этот год может быть важным для клиентов, которые планируют свою деятельность и желают зарезервировать мощности терминала СПГ, в том числе в связи с запланированным завершением проекта по строительству газопровода между Польшей и Литвой, который открывает дополнительный потенциал на рынке», – отмечают в Klaipedos Nafta.

    В этом году шесть компаний из Литвы и Эстонии используют СПГ-терминал в Клайпеде.


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