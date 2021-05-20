Утечка на СПГ-терминале во Франции

Терминальный оператор Elengy прекратил отгрузку на своем СПГ-терминале в Монтуар-де-Бретани (Франция) из-за утечки.

Утечка на изоляционном стыке газопровода, соединяющем терминал с распределительной сетью, произошла еще в начале мая.

В настоящее время на газопроводе ведутся ремонтные работы. «Во время всех работ на этой газовой трубе будет видно пламя от факельной трубы терминала. Использование факельной трубы для сжигания отпарного газа является нормальным и контролируемым процессом», – говорится в заявлении Elengy.

Импортный СПГ-терминал в Монтуар-де-Бретани на атлантическом побережье Франции был введен в эксплуатацию в 1980 году. Вместимость трех резервуаров терминала составляет 360 тыс. куб. м. Пропускная способность – 10 млрд куб. м. СПГ в год.

Elengy также управляет еще другими терминалами во Франции, Fos Tonkin и Fos Cavaou на побережье Средиземного моря.

В феврале 2020 года Qatar Petroleum и Elengy подписали долгосрочное соглашение о предоставлении услуг по приему, хранению и регазификации на СПГ-терминале в Монтуар-де-Бретани.