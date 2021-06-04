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«Совкомфлот» отфрахтовал два танкера Sakhalin Energy
04.06.2021

«Совкомфлот» отфрахтовал два танкера Sakhalin Energy

    • 4 июня 2021 года в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума группа компаний «Совкомфлот» и компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2», заключили долгосрочные тайм-чартерные контракты на эксплуатацию двух действующих танкеров зеленой серии СКФ, «Проспект Королева» и «Проспект Вернадского», для челночных перевозок нефти в рамках грузовой программы проекта.

    Соглашения подписали генеральный директор – председатель правления ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов и главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи» Роман Дашков. Подписание прошло в присутствии заместителя председателя правительства Александра Новака, заместителя министра энергетики Павла Сорокина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

    Как сообщили SeaNews в «Совкомфлоте», по условиям тайм-чартеров суда будут переданы фрахтователю в 2024 году на 10 лет с возможностью продления на срок до 3 лет. Для работы на проекте «Сахалин-2» оба танкера пройдут модификацию – в частности, на них будут установлены носовые погрузочные устройства, а системы СПГ-бункеровки будут адаптированы для приема топлива непосредственно с СПГ-терминала порта Пригородное.

    После передачи новых судов фрахтователю челночные танкеры, которые на текущий момент обеспечивают грузовую программу проекта «Сахалин-2», продолжат оказывать другим клиентам СКФ транспортные услуги в составе флота компании.

    По словам И.Тонковидова, в рамках сотрудничества «Совкомфлота» и «Сахалин Энерджи» суда группы доставили потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе 67,5 млн тонн нефти и 55 млн куб. м сжиженного природного газа. «Подписанные сегодня документы позволяют вывести это сотрудничество на качественно новый уровень. СКФ регулярно расширяет и обновляет флот судов, задействованных в обслуживании проекта «Сахалин-2», повышая его эффективность и безопасность. Вызывает особое удовлетворение готовность «Сахалин Энерджи» использовать зеленые танкеры в рамках проекта «Сахалин-2», что позволит снизить углеродный след от морских грузоперевозок в Дальневосточном бассейне. Заключение новых долгосрочных тайм-чартеров способствует эффективной реализации стратегии СКФ-2025», – сказал он.

    Как отметил CEO Sakhalin Energy Роман Дашков, переход на использование СПГ в качестве топлива для морского транспорта на проекте «Сахалин-2» следует трендам мировой декарбонизации и является одной из составляющих корпоративной стратегии «Экологичный СПГ». «Достижение углеродной нейтральности в России невозможно без участия крупнейших и ключевых игроков бизнеса. Долголетнее сотрудничество с группой «Совкомфлот» обеспечит поддержку нашей деятельности в этом направлении», – подчеркнул он.


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