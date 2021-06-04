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Heavylift через порт Де-Кастри
04.06.2021

Heavylift через порт Де-Кастри

    • С завершением зимнего периода через морской порт Де-Кастри возобновилась перегрузка крупногабаритных и тяжеловесных грузов по проектам строительства «Амурского газоперерабатывающего завода» (проект «Газпрома») и «Амурского газохимического комплекса» (АГХК, совместный проект «СИБУРа» и Sinopec). Строительные работы по этим промышленным проектам были начаты в 2015 и 2018 годах соответственно.

    Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, первый в этом сезоне негабарит был доставлен на Амурский ГХК. 30 мая полупогружное судно «Sun Rise» (год постройки 2012, длина судна 168,5 м, ширина 44 м, валовая вместимость 22499 тонн.) доставило из южнокорейского порта Масан в Де-Кастри баржу «Томск» и оборудование весом 1472 тонн для АГХК.

    Баржу «Томск» специально разработали и изготовили в Китае для транспортировки по рекам Амур и Зея самых больших колонн пиролиза для АГХК. Heavylift через порт Де-Кастри Длина баржи составляет 112 м, ширина – 26 м, грузоподъемность – 5,7 тыс. тонн. Баржа сконструирована таким образом, чтобы при транспортировке тяжеловесных колонн ее осадка составляла 1 м для беспрепятственного прохождения по фарватеру мелководной реки Зея с гарантированной глубиной 1,1 м. Также баржа оборудована балластной системой для безопасного прохождения под мостами в случае необходимости.

    По информации Росморречфлота, в текущем году по проекту АГХК ожидается прибытие 5 судов с крупногабаритным грузом. Организационные вопросы, связанные с предстоящей операцией по перегрузке крупногабаритных и тяжеловесных грузов с теплохода на баржу, обсуждались на совещании с представителями генерального подрядчика — АО «НИПИГАЗ», компании-оператора Combi Lift Rus и производителя оборудования «Линде».

    На рейде морского порта Де-Кастри баржа «Томск» с загруженным на ней оборудованием была спущена на воду и далее будет буксироваться по Амурскому лиману через морской порт Николаевск-на-Амуре до места назначения. Барже-буксирным составам предстоит трудоемкая и сложная по логистике операция по доставке негабаритного груза от Николаевска-на-Амуре по рекам Амур и Зея на расстояние более чем 2 тыс. км до причала Амурского ГПЗ, отмечается в сообщение агентства.

    Подробно о начале логистической операции по доставке самого габаритного оборудования Амурского ГХК – колонны водной промывки пирогаза, SeaNews рассказывал в конце мая.  

     

    Фото: ФГБУ «АМП Охотского моря и Татарского пролива»


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