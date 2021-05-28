Негабарит для Амурского ГКХ из Кореи

Началась логистическая операция по доставке самого габаритного оборудования Амурского ГХК – колонны водной промывки пирогаза, предназначенной для установки пиролиза, массой 1540 тонн и длиной 80,6 метра. Колонне предстоит преодолеть расстояние около 5 тыс. км через Корейский пролив, Японское море, реки Амур и Зея, сообщает пресс-служба «Сибур – Амурский ГКХ».

Для того, чтобы доставить оборудование на верфи Damen в КНР была изготовлена специальная баржа «Томск», сконструированная таким образом, чтобы при транспортировке тяжеловесных колонн ее осадка составляла всего 1 м для беспрепятственного прохождения по фарватеру мелководной реки Зея в Амурской области к причалу разгрузки.

Операция по погрузке колонны проводилась в южнокорейском порту Масан. С помощью двух плавучих кранов колонна была погружена на баржу, которая до этого была установлена на палубе полупогружного судна, предназначенного для перемещения тяжелых крупногабаритных грузов. Погрузочная палуба судна-тяжеловоза для этого была опущена на глубину с помощью заполнения забортной водой балластных систем. На погрузку и крепление оборудования потребовалось около 12 часов. Далее судно отправилось в российский порт Де-Кастри, где его палубу снова опустят на глубину, после чего баржу с колонной спустят на воду.

«Через Николаевск-на-Амуре, по рекам Амур и Зея баржебуксирный состав последует в конечную точку – это причал, расположенный рядом с городом Свободный. Затем колонну перегрузят на специальный самоходный модульный транспортер и начнётся, так называемая, «последняя миля» – оборудование будет доставлено на площадку АГХК к месту монтажа. Всего в текущем году мы планируем доставку порядка 50 единиц негабаритного оборудования, общей массой более 12 тысяч тонн», – рассказал генеральный директор Амурского ГХК Алексей Верещагин.

Управление логистикой крупнотоннажного оборудования в качестве PMC-подрядчика осуществляет НИПИГАЗ. Оборудование для технологических установок Амурского ГХК – пиролиза и производства полимеров, изготавливается в мировых центрах нефтегазохимического машиностроения. Это обусловлено уникальностью необходимых комплектующих, а также экономической эффективностью их использования. Вместе с тем, проект строительства Амурского ГХК предполагает использование российских строительных материалов, комплектующих и оборудования до 100% по целому ряду номенклатуры на участках, не предполагающих закупку уникального лицензируемого оборудования, а также собственное производство бетона и железобетонных конструкций.