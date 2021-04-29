Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Мурманске обработали первую партию оборудования для ветропарка Кольской ВЭС
29.04.2021

В Мурманске обработали первую партию оборудования для ветропарка Кольской ВЭС

    • Мурманский морской торговой порт обеспечил перегрузку первой партии основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС: 16 комплектов высокотехнологичных гондол, состоящих из 48 тяжеловесных и крупногабаритных грузовых мест весом до 72 тонн. Общий вес грузовой партии составил 2,8 тонн. Груз был доставлен в Мурманский морской торговый порт из порта Бронка.

    «Подготовка к реализации проекта началась более двух лет назад. С учетом того, что гондолы являются крупногабаритным оборудованием (длина одной гондолы составляет более 12 м, ширина – более 4 м, высота –более 4 м) была детально разработана схема погрузо-разгрузочных работ. Для безопасной транспортировки оборудования была подготовлена специальная портовая и дорожная инфраструктура. Некоторые ее элементы были реконструированы. Совместно с муниципалитетом была согласована схема движения. Заказаны специальные автотранспортные средства, которые позволили обеспечить транспортировку тяжеловесного негабаритного груза по территории порта и по маршруту следования. Перед началом операции были выполнены пробные поездки, которые позволили проверить применяемые технологические решения, определить узкие места и устранить», – рассказали в ММТП.

    Всего портовики готовятся обеспечить 17 судозаходов с оборудованием для 57 ветроустановок, которыми будет оснащен самый крупный ветропарк в России за Полярным кругом. Строительство ветропарка реализуется компанией Enel Green Power, глобальным подразделением Группы Enel. За управление проектом отвечает ООО «Энел Рус Винд Кола», дочерняя компания ПАО «Энел Россия». В настоящий момент в ММТП из Таганрога следуют три судна с оборудованием для ветропарка. Первое из них должно встать к причалам ММТП в ближайшее время.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.02.2021
    122-тонный трансформатор – через перекидной мост
    На площадку ветропарка «Кольская ВЭС» в Мурманской области был доставлен трансформатор. Оборудование весом более […]
    ветропаркмостМурманская областьНегабарит
    0
    22.01.2021
    Самая большая партия щебня для Арктики в ММТП
    На причале № 15 грузового района № 2 АО «Мурманский морской торговый порт» на […]
    АрктикаБалкерММТПМурманский морской
    0
    26.03.2021
    Негабарит для омского завода везли по Севморпути
    На Омский завод смазочных материалов доставлено крупногабаритное оборудование, предназначенное для строительства комплекса гидроизодепарафинизации. Будущий […]
    Балтийское мореГазпром нефтькрупногабаритный и тяжеловесный грузНегабарит
    0
    12.04.2021
    Транспортировка нефтяных вышек из ОАЭ в Оман
    Компания Mammoet опубликовала видео перевозки двух нефтяных вышек и комплектующих с завода в ОАЭ на объект […]
    MammoetВидеоНегабаритОАЭ
    0
    28.04.2021
    «Маммут Мурманск» будет возить heavylift на ТОР «Столица Арктики»
    Компания «Маммут Мурманск» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Как сообщает […]
    MammoetАрктик СПГ 2крупногабаритный и тяжеловесный грузМурманская область
    0
    10.02.2021
    Суперэкологичный энергоэффективный сухогруз в ММТП
    В Мурманском морском торговом порту оперативно обработали одно из самых современных в мировом торговом […]
    ММТПМурманский морской торговый портСухогрузЭкология
    0
    25.02.2021
    Про логистику «Солнца Москвы»
    Как доставляют компоненты для строительства самого большого колеса обозрения в Европе
    ACEXHeavyliftЛогистикаНегабарит
    0
    25.03.2021
    ОМЗ-Спецсталь отгрузила негабарит для АЭС в Китае
    Компания ОМЗ-Спецсталь – актив Группы ОМЗ, по контракту с АО «АЭМ-Технологии», входящего в машиностроительный […]
    АЭСГруппа ОМЗКитайНегабарит
    0
    21.04.2021
    Jumbo Shipping и SAL Heavy Lift создают СП
    Два крупных heavylift-оператора, голландская Jumbo Shipping и немецкая SAL Heavy Lift, объявили о создании […]
    HeavyliftJumboSal Heavy LiftНегабарит
    0
    05.02.2021
    Нефтегазовый негабарит из Китая для месторождения в Якутии
    AsstrA поделилась опытом доставки компрессорной установки попутного нефтяного газа из Китая в Россию. Как […]
    AsstrAВладивостокКитайМесторождение
    0
    02.03.2021
    676 пассажирских вагонов из Венгрии в Египет
    DHL Industrial Projects, подразделение проектной логистики DHL Global Forwarding, получила заказ на транспортировку 676 […]
    DHLВенгрияЕгипеткрупногабаритный и тяжеловесный груз
    0
    14.04.2021
    Самая большая неконтейнерная отправка на борту контейнеровоза
     APM Terminals заявил о самой большой в мире партии неконтейнерных грузов, отгруженных на контейнеровоз […]
    APM TerminalsHansa Heavy LiftБразилияНегабарит
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    01.04.2021 Совещание по Севморпути
    Контейнерные перевозки Показать всё
    29.04.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2021 года в деталях
    29.04.2021 Роттердам вырос на 3%
    28.04.2021 Гетеборг увеличил перевалку контейнеров, ро-ро и автомобилей
    27.04.2021 DPW вырос на 10%
    27.04.2021 Maersk повышает финансовый прогноз
    26.04.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года вырос на 22,3%
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти