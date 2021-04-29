В Мурманске обработали первую партию оборудования для ветропарка Кольской ВЭС

Мурманский морской торговой порт обеспечил перегрузку первой партии основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС: 16 комплектов высокотехнологичных гондол, состоящих из 48 тяжеловесных и крупногабаритных грузовых мест весом до 72 тонн. Общий вес грузовой партии составил 2,8 тонн. Груз был доставлен в Мурманский морской торговый порт из порта Бронка.

«Подготовка к реализации проекта началась более двух лет назад. С учетом того, что гондолы являются крупногабаритным оборудованием (длина одной гондолы составляет более 12 м, ширина – более 4 м, высота –более 4 м) была детально разработана схема погрузо-разгрузочных работ. Для безопасной транспортировки оборудования была подготовлена специальная портовая и дорожная инфраструктура. Некоторые ее элементы были реконструированы. Совместно с муниципалитетом была согласована схема движения. Заказаны специальные автотранспортные средства, которые позволили обеспечить транспортировку тяжеловесного негабаритного груза по территории порта и по маршруту следования. Перед началом операции были выполнены пробные поездки, которые позволили проверить применяемые технологические решения, определить узкие места и устранить», – рассказали в ММТП.

Всего портовики готовятся обеспечить 17 судозаходов с оборудованием для 57 ветроустановок, которыми будет оснащен самый крупный ветропарк в России за Полярным кругом. Строительство ветропарка реализуется компанией Enel Green Power, глобальным подразделением Группы Enel. За управление проектом отвечает ООО «Энел Рус Винд Кола», дочерняя компания ПАО «Энел Россия». В настоящий момент в ММТП из Таганрога следуют три судна с оборудованием для ветропарка. Первое из них должно встать к причалам ММТП в ближайшее время.