Для негабарита Амурского ГХК в Китае построили баржу «Томск»

Спущена на воду баржа «Томск», построенная на верфи Damen Yichang (КНР) специально для доставки самых больших колонн Амурского газохимического комплекса по рекам Амур и Зея, сообщает пресс-служба Сибур-Амурский ГХК.

Длина баржи составляет 112 м, ширина – 26 м, грузоподъемность – 5,7 тыс. тонн. Баржа сконструирована таким образом, чтобы при транспортировке тяжеловесных колонн ее осадка составляла 1 м для беспрепятственного прохождения по фарватеру мелководной реки Зея с гарантированной глубиной 1,1 м. Также баржа оборудована балластной системой для безопасного прохождения под мостами в случае необходимости.

Первые грузы АГХК на барже «Томск» будут доставлены уже в навигационный период 2021 года – это колонны пиролиза весом почти в 1,5 тыс. тонн и более 1,2 тыс. тонн.

Для доставки габаритной баржи к местам погрузки оборудования и начала буксировки разработана уникальная логистическая операция. После прохождения всех необходимых испытаний и сертификаций баржа «Томск» будет отбуксирована на рейд порта в КНР, где её установят на специальное полупогружное судно «Sun Rise» — погрузочную палубу судна для этого опустят в воду.

После погрузки и крепления баржи, судно отправится в порт Масан в Южной Корее. Здесь с помощью двух плавучих кранов на баржу, размещенную на борту судна, погрузят и закрепят колонну весом около 1,5 тыс. тонн. Далее судно, с закрепленными на нём баржей и колонной, отправится в российский порт Де-Кастри для разгрузки. С помощью балластной воды палубу судна снова опустят в море, баржу с колонной спустят на воду, после чего она будет готова для дальнейшей буксировки.

В июне баржа начнет свой путь по рекам Амур и Зея, и будет доставлена к временному причалу на 212 километре реки Зея, вблизи строительства Амурского ГХК для разгрузки, после которой отправится за следующим грузом. Первая и самая большая колонна пиролиза будет доставлена на площадку строительства для установки.

«Оборудование для технологических установок Амурского ГХК изготавливается в мировых центрах нефтегазохимического машиностроения. Это обусловлено уникальностью необходимых комплектующих, а также экономической эффективностью их использования. При этом, на участках, не предполагающих закупку уникального лицензируемого оборудования, проект строительства Амурского ГХК предполагает его локализацию до 100% по целому ряду номенклатуры: использование российских строительных материалов, металлоконструкций, кабельной продукции, лабораторного оборудования, а также оборудования связи и телемеханики, отечественной трубной продукции», — пояснили в компании «Сибур-Амурский ГКХ».