Контейнеровоз обрушил два крана в Гаосюне

В порту Гаосюн произошло обрушение двух кранов после того, как один контейнеровоз задел пришвартованный у причала контейнеровоз поменьше, а тот обвалил причальный перегружатель, который упал на другой кран. Контейнеры, понятно, тоже посыпались.

Крановщики, по счастью, не пострадали, но вызволить их смогли только спустя два с лишним часа.

Splash пишет, что виновником происшествия был 8-тысячник «OOCL Durban», однако на втором видео видно, что проходящее судно бОльшей вместимости выкрашено в цвета и имеет надпись Yang Ming.

Видео: 1) China Times 2) CAN