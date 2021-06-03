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Контейнеровоз обрушил два крана в Гаосюне
03.06.2021

Контейнеровоз обрушил два крана в Гаосюне

    • В порту Гаосюн произошло обрушение двух кранов после того, как один контейнеровоз задел пришвартованный у причала контейнеровоз поменьше, а тот обвалил причальный перегружатель, который упал на другой кран. Контейнеры, понятно, тоже посыпались.

    Крановщики, по счастью, не пострадали, но вызволить их смогли только спустя два с лишним часа.

    Splash пишет, что виновником происшествия был 8-тысячник «OOCL Durban», однако на втором видео видно, что проходящее судно бОльшей вместимости выкрашено в цвета и имеет надпись Yang Ming.

    Видео: 1) China Times 2) CAN


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