Сход грузовых вагонов в Карелии

12 мая в 13:28 на станции Заделье Октябрьской железной дороги произошел сход 14 порожних вагонов грузового поезда. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ОЖД, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

Движение на участке Петрозаводск — Медвежья Гора приостановлено. В ОАО «РЖД» работает штаб по ликвидации последствий схода, на место направлены восстановительные поезда со станций Петрозаводск и Медвежья Гора.

Ожидается задержка пассажирских поездов дальнего следования №15 Мурманск — Москва, №91 Мурманск — Москва, №16 Москва — Мурманск. Также возможны изменения в графике движения пригородных поездов.

Фото: ОЖД