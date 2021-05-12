Сход грузовых вагонов в Карелии

12 мая в 13:28 на станции Заделье Октябрьской железной дороги произошел сход 14 порожних вагонов грузового поезда. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ОЖД, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.
Движение на участке Петрозаводск — Медвежья Гора приостановлено. В ОАО «РЖД» работает штаб по ликвидации последствий схода, на место направлены восстановительные поезда со станций Петрозаводск и Медвежья Гора.
Ожидается задержка пассажирских поездов дальнего следования №15 Мурманск — Москва, №91 Мурманск — Москва, №16 Москва — Мурманск. Также возможны изменения в графике движения пригородных поездов.
Фото: ОЖД
По информации ОЖД, в 23:30 12 мая было открыто движение по одному пути для пропуска поездов, которые были задержаны в связи с произошедшим. Задержка пассажирского поезда №15 Мурманск – Москва составила более 9 часов, поезда №91 Мурманск – Москва – более 6 часов, поезда №16 Москва – Мурманск – более 6 часов. Для пассажиров задержанных поездов организовано питание.