Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Заделье
12.05.2021

Сход грузовых вагонов в Карелии

    • 12 мая в 13:28 на станции Заделье Октябрьской железной дороги произошел сход 14 порожних вагонов грузового поезда. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ОЖД, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет.

    Движение на участке Петрозаводск — Медвежья Гора приостановлено. В ОАО «РЖД» работает штаб по ликвидации последствий схода, на место направлены восстановительные поезда со станций Петрозаводск и Медвежья Гора. 

    Ожидается задержка пассажирских поездов дальнего следования №15 Мурманск — Москва, №91 Мурманск — Москва, №16 Москва — Мурманск. Также возможны изменения в графике движения пригородных поездов.

    Фото: ОЖД


    • Комментарии: 1
    Юлия Шишова
    13.05.2021, 08:20

    По информации ОЖД, в 23:30 12 мая было открыто движение по одному пути для пропуска поездов, которые были задержаны в связи с произошедшим. Задержка пассажирского поезда №15 Мурманск – Москва составила более 9 часов, поезда №91 Мурманск – Москва – более 6 часов, поезда №16 Москва – Мурманск – более 6 часов. Для пассажиров задержанных поездов организовано питание.

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.03.2021
    Контейнеровоз Evergreen перекрыл Суэцкий канал
    23 марта контейнеровоз-20-тысячник «Ever Given», принадлежащий Evergreen, сел на мель вскоре после захода в […]
    EvergreenзаторконтейнеровозПроисшествия
    0
    31.03.2021
    На «Пелле» завалилось строящееся судно, двое погибли
    На судостроительном заводе «Пелла» в поселке Отрадное Ленинградской области на бок завалилось строящееся судно. […]
    ВидеоПеллаПроисшествияТраулер
    0
    07.04.2021
    Некачественное топливо стало причиной поломки в океане контейнеровоза MSC
    Судно дрейфовало несколько дней
    MaerskMSCконтейнеровозполомка
    0
    30.03.2021
    Гетеборг предлагает перенаправить суда в Скандинавию минуя хабы в Европе
    Суэцкий канал открыли, но проблемы остаются, и на решение их потребуется немало времени. По […]
    ГетеборгПроисшествияСуэцкий канал
    0
    29.04.2021
    Про потерянные в море контейнеры
    В 2020 году суда потеряли более 3 тыс. контейнеров, с начала этого года за […]
    Контейнеровозыпотерянные контейнерыПроисшествияШторм
    0
    05.05.2021
    В Малайзии затонула буровая установка
    Самоподъемная буровая установка, принадлежащая малайзийской Velesto, наклонилась и затонула на шельфе Саравак (Малайзия). «Инцидент […]
    БуроваяМалайзияПроисшествия
    0
    28.04.2021
    Разлив битума после столкновения танкера и сухогруза в Желтом море
    В Желтом море недалеко от порта Циндао столкнулись танкер «A Symphony» и сухогруз «Sea […]
    Желтое мореКитайПроисшествияразлив битума
    0
    06.04.2021
    Экипаж терпящего бедствие судна эвакуировали вертолетами – видео
    Вертолеты пришли на помощь экипажу терпящего бедствие судна у берегов Норвегии / Экипаж терпящего […]
    вертолетВидеокренНорвегия
    0
    18.02.2021
    Несколько сотен контейнеров смыло с контейнеровоза Maersk у берегов Японии
    Контейнеровоз «Maersk Eindhoven» потерял несколько сотен контейнеров из-за отказа двигателя во время шторма. Инцидент […]
    MaerskMSCКонтейнерыКонтейнеры за бортом
    0
    27.01.2021
    Приключения «Севморпути»
    После поломки винта на пути в Антарктиду атомный контейнеровоз «Севморпуть» вернулся для прохождения ремонта […]
    Балтийский флотБольшой порт Санкт-Петербург БуксирыДок
    0
    08.04.2021
    Администрация Суэцкого канала назвала инцидент с «Ever Given» случайностью
    Администрация Суэцкого канал предприняла все возможные усилия для возобновления движения по каналу, решила задачу […]
    "Ever Given"Администрация Суэцкого каналаПосадка на мельПроисшествия
    0
    29.03.2021
    Новый Суэцкий кризис
    За выходные «Ever Given» удалось частично снять с мели – как сообщает Bloomberg со […]
    EvergreenПроисшествияСуэцкий канал
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2021 Контейнерооборот лидеров
    13.05.2021 Hutchison купил терминал APMT в Роттердаме
    13.05.2021 DCT Gdansk запускает тендерные процедуры по строительству третьего терминала
    13.05.2021 HHLA увеличила выручку и операционную прибыль
    12.05.2021 TradeLens будет работать в Китае
    12.05.2021 Контейнерный поезд Москва – Чита
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти