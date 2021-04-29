Про потерянные в море контейнеры

В 2020 году суда потеряли более 3 тыс. контейнеров, с начала этого года за борт ушло более 1 тыс. контейнеров. Это рекордный показатель за последние семь лет. Такие данные приводит Bloomberg.

Эксперты называют несколько причин потери контейнеров: это и погода, и увеличение вместимости контейнеровозов, что делает штабели контейнеров выше. Ситуацию усугубил взрывной рост объемов электронной торговли во время пандемии: судоходным линиям приходится доставлять товары как можно быстрее.

«Контейнеровозы большой вместимости работают почти с полной загрузкой, чего не было раньше», – цитирует Bloomberg основателя Reed Marine Maritime Emerty Management Consultancy Клайва Рида. – Судам приходится прибывать вовремя и, следовательно, совершать больше рейсов». По мнению экспертов, потребность в скорости доставки создает опасные условия, которые могут привести к аварии.

«Кроме того, к такой ситуации приводят неправильное закрепление контейнеров, сокращение численности команды на борту и действия капитанов, которые не уклоняется от шторма, чтобы сэкономить топливо и время, поскольку сталкиваются с давлением со стороны фрахтователей. Одно неверное движение может поставить под угрозу груз и экипаж», – пишет Bloomberg.

«Почти все инциденты с потерей контейнеров в прошлом году произошли в Тихом океане – в регионе с самым интенсивным трафиком и неблагоприятными погодными условиями. Рост трафика из Китая в США прошлой зимой совпал с сильнейшими с 1948 года ветрами над северной частью Тихого океана, а это значит неспокойное море и большие волны», – сказал главный метеоролог The Weather Company Тодд Кроуфорд.

«Ежегодно отгружается 226 млн контейнеров, поэтому потеря 1 тыс. или более может показаться каплей в море. Это очень небольшой процент потерь, – отмечают в Britannia P&I. – Но это почти 60% денежной стоимости всех инцидентов с контейнерами».

По оценкам морской юридической фирмы Clyde & Co., при средней цене 50 тыс. долларов за контейнер, контейнеровоз «One Apus» потерял 90 млн долларов только в грузе, что является самым высоким показателем в новейшей истории. По данным Bloomberg, убытки в этом году составили около 54,5 млн долларов.

В ноябре прошлого года 1,8 тыс. контейнеров ушли за борт с контейнеровоза ONE – «One Apus» из-за сильнейшего шторма. Этот инцидент стал самым серьезным с 2013 года, когда в Индийском океане раскололся надвое и затонул контейнеровоз «MOL Comfort» вместе с 4 тыс. контейнеров.

В январе «Maersk Essen» потерял около 750 контейнеров во время рейса из китайского Сямыня в Лос-Анджелес. Месяц спустя 260 контейнеров ушли за борт с «Maersk Eindhoven», который потерял ход во время шторма.