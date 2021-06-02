Тарифы из Китая могут вырасти на 25%

Тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая в Россию в июне могут вырасти по сравнению с маем текущего года на 25%. Таким прогнозом с SeaNews поделились в ПЭК. Колебания ставок, поясняют в компании, обусловлены сезонными всплесками спроса и сохраняющимся дефицитом контейнеров в Китае.

Тарифы на доставку грузов контейнерами по железной дороге из Китая в Россию сохраняют высокую волатильность. После резкого подъема в конце 2020 – начале 2021 года в апреле тарифы снизились практически вдвое по сравнению с мартом и почти в 3 раза – по сравнению с январем текущего года.

По данным аналитиков ПЭК, в январе ставки за один 40-футовый контейнер из китайских городов в Москву достигали $17 тыс. В феврале началось снижение тарифов – до $14–15 тыс., в марте средняя ставка за один контейнер составляла уже $13 тыс., а в апреле – $6 тыс. за 40’.

В мае ставки снова пошли вверх: в начале месяца стоимость отправки одного 40-футового контейнера по железной дороге до Москвы выросла до $8 тыс., а к концу месяца – превысила $9 тыс. Рост ставок провоцирует не только нехватка контейнеров, которая стала причиной «контейнерного» кризиса в конце 2020 года, но и сезонные всплески спроса, поясняет директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев.

«Июнь традиционно является для китайского рынка перевозок месяцем высокого спроса, особенно на российском направлении. Это связано со спецификой поставок сезонных товаров, включая одежду и обувь. С мая, логистические компании начинают бронировать контейнеры по заявкам поставщиков. Повышенный спрос приводит к росту тарифов», – говорит А.Музеев.

По его оценке, в июне рост может составить 25%, и ставка достигнет $10 тыс. за 40’, однако уже в июле тарифы стабилизируются, а в августе – после завершения активного периода отгрузок в Россию – тарифы вновь продемонстрируют снижение.

Аналогичный сценарий на китайском рынке повторяется ежегодно, отмечают в ПЭК. Например, в допандемийном 2019 году сезонный всплеск спроса приводил к росту тарифов на $500–600 в июне – до $3,5–3,6 тыс. за 40’. Однако дефицит контейнеров, ставший следствием замедления мировой экономики и снижения оборотов торговли, привел к росту амплитуды колебаний тарифов в течение года.