Мультимодальный сервис MSC Азия – Европа через Владивосток/Восточный и Петербург

В середине мая на сервисе Taiga между Азией и Европой, запущенном MSC в апреле этого года, из порта Восточный в Санкт-Петербург была доставлена маршрутным поездом первая партия контейнеров.

«В последние годы растет число клиентов, заинтересованных в логистике грузов с востока на запад по суше, в том числе резко увеличилось количество контейнеров из Китая, переправляемых в Европу по железной дороге, – говорится в сообщении компании. – MSC разработала сервис Taiga – мультимодальное решение, которое объединяет все преимущества нашей транспортной сети в Азии, железнодорожных перевозок компании на территории России и сервисов Short Sea фидерной сети MSC в Европе. В одном сервисе мы предлагаем маршруты, начинающиеся в Китае, Корее и Японии, и заканчивающиеся в различных точках на карте северо-западной Европы».

На первом этапе в рамках сервисов Golden Horn и Sunrise грузы из портов Азии доставляются судами MSC в один из портов Дальнего Востока (Владивосток или Восточный), откуда следуют в составе маршрутного поезда MSC по железной дороге по территории России до Санкт-Петербурга. Время транспортировки на железнодорожном плече составляет 13 дней.

Из Санкт-Петербурга в рамках сервисов MSC Maroc Express и Baltic Loop 7 грузы могут быть отправлены напрямую в крупные европейские хабы – Антверпен, Бремерхафен, Роттердам и Гавр через фидерную сеть компании за 4-7 дней.

Чтобы не полагаться на существующее железнодорожное расписание, MSC планирует запустить выделенные грузовые составы в Санкт-Петербург. В компании рассчитывают, что это позволит обеспечить дополнительную гибкость логистических решений, что очень востребовано в текущей непростой ситуации.

При комбинировании морского и железнодорожного транспорта общее транзитное время из Шанхая в Санкт-Петербург составит 24 дня вместо 41, которые требуются при перевозке традиционным морским путем. Использование железной дороги, отмечают в компании, позволяет обеспечить высокую скорость транспортировки грузов и стабильные транзитные сроки вне зависимости от погодных условий.

Согласно данным Евростата (управления статистики ЕС), в 2020 году Китай был крупнейшим торговым партнером ЕС, экспорт из этой страны в ЕС по сравнению с 2019 годом вырос на 5,6%.

«Компания MSC не планирует отказываться от традиционных и удобных для многих клиентов морских сервисов 2М, – подчеркнули в MSC. – Но в условиях существующего сейчас дефицита мест при морских перевозках, связанного с загруженностью портов в Европе из-за пандемии и инцидента с блокировкой Суэцкого канала в апреле, мультимодальный сервис MSC может стать отличным дополнительным решением для грузоотправителей».