Контейнеровоз Maersk сел на мель в Суэцком канале после поломки двигателя

Контейнеровоз «Maersk Emerald» сломался и сель на мель в Суэцком канале.

По информации Администрации Суэцкого канала, у контейнеровоза заглох двигатель во время прохождения по каналу в южном направлении. На помощь контейнеровозу были направлены четыре буксира, судно было снято с мели и отбуксировано для ремонта в район Великого Горького озера.

«Экипажу удалось устранить поломку, контейнеровоз стоит на якоре для проверки технического состояния», — сказал председатель Администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

Он также отметил, что движение во время инцидента нарушено не было, поскольку следовавшие конвоем на юг суда были оперативно перенаправлены в обход через новую часть Суэцкого канала. «За время спасательной операции через канал прошли 68 судов суммарным водоизмещением 3,6 млн тонн», — сказал Усама Рабиа.

Контейнеровоз «Maersk Emerald» (флаг Сингапура) имеет длину 353 м, ширину – 48 м, осадку — 15,5 м и вместимость 13 тыс. TEU.

Напомним, 23 марта контейнеровоз-20-тысячник «Ever Given», принадлежащий Evergreen, сел на мель вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря, тем самым заблокировав движение по каналу