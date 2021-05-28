Четвертый паром серии E-Flexers для Stena спущен на воду

На китайской верфи CMI Jinling Weihai Shipyard спущен на воду четвертый грузопассажирский паром серии E-Flexers из пяти, заказанных Stena Line и Stena RoRo.

Название парома пока засекречено. О маршруте, на котором будет задействован этот паром, будет также объявлено позже, в этом году. Сдача судна в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Два заключительных парома серии E-Flexer будут больше, чем уже построенные три судна этой серии. Их длина составит 240 м, вместимость грузовой палубы – 3600 линейных метров против 215 м и 3100 линейных метром у предыдущих паромов. В целом, у более крупных судов будет увеличенная на 30% пассажировместимость и грузовместимость – на 15%.

Все пять судов будут способны работать на СПГ или метаноле. Во время заходов в порты они смогут использовать береговую электроэнергию.

«Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, мы смогли в срок получить новые суда в соответствии с нашей программой обновления флота», – отметили в Stena RoRo.

Три парома серии E-Flexers – «Stena Embla», «Stena Estrid» и «Stena Edda» – уже работают в Ирландском море.