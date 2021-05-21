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Локализацию в судостроении оценят по баллам
21.05.2021

Локализацию в судостроении оценят по баллам

    • В России начнёт действовать балльная система оценки уровня локализации в судостроительной отрасли. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение поможет сформировать гибкую систему оценки уровня локализации, простимулирует процессы импортозамещения и развитие отрасли, сообщает пресс-служба правительства.

    Методика, утверждённая постановлением, позволяет определить, какая продукция может считаться российской. Это важный фактор, поскольку высокий уровень локализации открывает судостроителям доступ к инструментам господдержки, в том числе к целевым субсидиям.

    В рамках нового подхода к определению уровня локализации каждой категории комплектующих присваивается свой балл. При этом его величина определяется пропорционально стоимости и сложности оборудования. Судостроители в свою очередь могут самостоятельно решить, как скомбинировать детали, чтобы судно получило высокую оценку и было признано российским.

    Постановление предусматривает увеличение требований к локализации по мере роста производства комплектующих. Например, до 30 июня 2023 года для получения господдержки при строительстве судна на воздушной подушке необходимо набрать не менее 1950 баллов, с 1 июля 2023 года – 2200 баллов, с 1 июля 2025 года – 2550 баллов.

    Официально документ будет опубликован позже.


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