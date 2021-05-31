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Объем судостроительных заказов вырос вдвое
31.05.2021

Объем судостроительных заказов вырос вдвое

    • Общий объем заказов на строительство судов за первые пять месяцев этого года увеличился на 119,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такие данные приводит Offshore Energy со ссылкой на отраслевую ассоциацию BIMCO.

    В настоящее время на верфях размещены заказы на новые суда суммарным дедвейтом 43,6 млн тонн. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 19,8 млн тонн, что объясняется неопределенностью, связанной с началом пандемии.

    Всего в 2020 году было заказано судов суммарным дедвейтом 49 млн тонн. За пять месяцев этого года этот показатель уже практически достигнут.

    Достаточно высоким был спрос на нефтяные танкеры – плюс 47,4% по сравнению с пятью месяцами прошлого года, хотя рынок перевозок нефти тогда был более прибыльным. С другой стороны, количество контрактов на танкеры-продуктовозы сократилось.

    Число контрактов на строительство балкеров, несмотря на высокие фрахтовые ставки, лишь немного выше прошлогоднего уровня. «Владельцы балкеров сейчас тоже зарабатывают на рынке хорошие деньги, но они с бОльшей неохотой заказывают новый тоннаж, предпочитая брать суда на вторичном рынке», – поясняют в BIMCO.

    Эксперты отмечают рекордный рост контрактов на контейнеровозы. За пять месяцев этого года было заказано судов суммарной вместимостью 2,2 млн TEU. Это в 12 раз больше, чем за тот же период 2020 года, когда был заказан флот суммарной вместимостью 184,3 тыс. TEU, и на 60% выше предыдущего рекорда, зафиксированного в начале 2005 года.

    Преимущественно заказы размещались на ультраконтейнеровозы (ULCS) вместимостью от 15 тыс. TEU и выше. Таких судов было заказано 89 единиц, их средняя вместимость составила 16 622 TEU. При этом заказов на контейнеровозы вместимостью от 16 до 23 тыс. TEU в этом году не было – заказывали либо 15-16-тысячники, либо уже гиганты вместимостью 24 тыс. TEU. По данным BIMCO, в настоящее время есть 14 заказов на контейнеровозы вместимостью от 24-24,1 тыс. TEU (в то время как самый крупный из работающих сейчас контейнеровозов имеет вместимость 23 964 TEU. Судов вместимостью 15-16 тыс. TEU было заказано 75 единиц суммарной вместимостью 1,1 млн TEU.

    «Совсем большие контейнеровозы у перевозчиков менее популярны, чем 15- и 16-тысячники. Это связано с тем, что они по-прежнему обеспечивают значительную экономию за счет большого масштаба, не ограничивая при этом оператора в выборе маршрута, как 20-тысячники», – поясняют в BIMCO.

    Подавляющая часть тоннажа, заказанного в этом году, будет сдана в 2023 году. По оценкам BIMCO, это порядка 1,5 млн TEU. 2023 год станет самым урожайным по сдаче контейнеровозов с 2015 года.

    Заказы на танкеры VLCC за первые пять месяцев этого года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 125% (с 12 судов до 27). Суммарный дедвейт заказанных VLCC составляет 8,2 млн тонн. Чтобы достигнуть показателя за весь 2020 год, в мае нужно было бы заказать всего еще 4 судна.

    Объем заказов на танкеры типоразмеров Aframax и Suezmax в период с января по май 2021 года упал по сравнению с 2020 годом на 44,5% до 1,5 млн тонн суммарного дедвейта.

    Число контрактов на строительство балкеров Panamax и Capesize выросло на 40,9%. В то же время, количество заказов на суда Handysize и Handymax снизилось на 56,5%. В результате суммарный дедвейт заказанных балкеров вырос всего на 3,6% до 8,6 млн тонн.

    На рынке танкеров-продуктовозов более крупный типоразмер LR оказался менее популярными, чем танкеры MR, которых было заказано 28 единиц суммарным дедвейтом 1,4 млн тонн, вместимостью от 40 тыс. до 50 тыс. тонн. Для сравнения, танкеров LR2 за пять месяцев этого года было заказано только пять – и ни одного LR1.


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