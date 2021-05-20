Правительство расширило возможности системы «Одно окно»

Российские экспортеры смогут получать больше услуг по принципу «одного окна». Соответствующее распоряжение от 15 мая 2021 года №1250-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Документом расширяется перечень доступных предпринимателям онлайн-сервисов. Он будет включать организацию международных почтовых отправлений, а также возможности оформления и получения услуг международной перевозки при экспорте товаров.

В частности, по системе «одного окна» представители бизнеса смогут подавать онлайн-заявки на отправку международной корреспонденции, получать предварительный расчёт её стоимости, отслеживать статус писем и состояние клиентского счёта.

Кроме того, у экспортеров будет возможность дистанционно заключать договоры на перевозку товаров, узнавать о маршрутах, наличии оборудованных грузовых складов и коммерческих ставках. Также в электронной форме будут доступны документы, подтверждающие факт перевозки, они необходимы экспортёрам для получения различных мер господдержки.

Комплексная цифровая платформа, работающая по принципу «одного окна», была запущена в конце 2020 года для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Сейчас с её помощью экспортёры уже могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведён в соответствии с российским законодательством.

«В целом система «одного окна» позволяет освободить предпринимателей от многочисленного бумажного документооборота, наладить электронную коммуникацию с различными госведомствами и организациями, участвующими в предоставлении услуг в сфере экспорта», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение правительства от 8 июля 2020 года №1776-р.