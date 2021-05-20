Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
20.05.2021

Правительство расширило возможности системы «Одно окно»

    • Российские экспортеры смогут получать больше услуг по принципу «одного окна». Соответствующее распоряжение от 15 мая 2021 года №1250-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Документом расширяется перечень доступных предпринимателям онлайн-сервисов. Он будет включать организацию международных почтовых отправлений, а также возможности оформления и получения услуг международной перевозки при экспорте товаров.

    В частности, по системе «одного окна» представители бизнеса смогут подавать онлайн-заявки на отправку международной корреспонденции, получать предварительный расчёт её стоимости, отслеживать статус писем и состояние клиентского счёта.

    Кроме того, у экспортеров будет возможность дистанционно заключать договоры на перевозку товаров, узнавать о маршрутах, наличии оборудованных грузовых складов и коммерческих ставках. Также в электронной форме будут доступны документы, подтверждающие факт перевозки, они необходимы экспортёрам для получения различных мер господдержки.

    Комплексная цифровая платформа, работающая по принципу «одного окна», была запущена в конце 2020 года для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Сейчас с её помощью экспортёры уже могут подать онлайн-заявку на подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который подтверждает, что товар произведён в соответствии с российским законодательством.

    «В целом система «одного окна» позволяет освободить предпринимателей от многочисленного бумажного документооборота, наладить электронную коммуникацию с различными госведомствами и организациями, участвующими в предоставлении услуг в сфере экспорта», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

    Подписанным документом внесены изменения в распоряжение правительства от 8 июля 2020 года №1776-р.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.02.2021
    Коммерческий директор НЗТ возглавил «Мирогрупп Ресурсы»
    Генеральным директором ООО «Мирогрупп Ресурсы» – 100% актива «Деметра-Холдинг» – назначен Роман Крон. Как […]
    Деметра-ХолдингЗерноЗерновой терминалНазначения
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.05.2021 ТOP-5 контейнерных терминалов России: январь-апрель 2021
    20.05.2021 О ситуации с дефицитом контейнеров
    20.05.2021 Новый сервис Турция – Каспий
    20.05.2021 Контейнерооборот Украины
    19.05.2021 Лидеры Финляндии
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти