Первая судоходная компания по транспортировке уловленного углекислого газа

Датские Evergas и Ultragas создали совместное предприятие Dan-Unity CO2 – первую в мире судоходную компанию, специализирующуюся на транспортировке уловленного CO2 для хранения и повторного использования.

Dan-Unity CO2 будет работать в партнерстве с исландским стартапом Carbfix, который специализируется на хранении СО2. Планируется, что предложить услуги по транспортировке и хранению углекислого газа новая компания будет готова к 2025 году.

СО2 будет растворяться в воде и в таком виде закачиваться в вулканические породы в Исландии, где в течение двух лет он естественным образом превратится в твердые породы. По оценкам Carbfix, Исландия способна принять 2,5 тыс. гигатонн CO2, что эквивалентно выбросам СО2 по всему миру в течение 55 лет.

Специально под проект Dan-Unity CO2 построит несколько судов, которые будет невозможно задействовать под другие цели. Компания уже получила грант Морского фонда Дании на разработку проекта таких судов.

Предполагается, что каждое судно, работающее на «зеленом» топливе или возобновляемой энергии, будет перевозить 450 тыс. тонн СО2 в год. Срок строительства каждого судна – 27-28 месяцев.

Как отмечают в Evergas, чтобы начать строительство подобных судов, необходима нормативная база, включая налогообложение.