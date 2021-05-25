Новая судоходная компания для Севморпути

Компания «Оберон» в статусе резидента Арктической зоны Российской Федерации создаст судоходное транспортное предприятие для оказания услуг морских перевозок в пределах акватории Арктической зоны, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Стоимость проекта оценивается в 800 млн рублей. Компания будет специализироваться на услугах транспортной обработки и морской перевозки крупнотоннажным флотом грузов при реализации инфраструктурных проектов топливно-энергетического и нефтегазового комплекса.

«Начнем с транспортной обработки и морской перевозки крупногабаритного трубошпунта, генеральных грузов и инертных материалов для обеспечения строительства инфраструктурных объектов топливно-энергетического и нефтегазового комплекса, а также снабжения морских портов в Арктической зоне Российской Федерации, – сказал генеральный директор ООО «Оберон» Арсен Базикян. – Пока рассчитываем на четыре рейса, а с 2022 года увеличим их до десяти, с горизонтом планирования до 2030 года».

Инвестор приобретет в лизинг сроком на пять лет с последующим выкупом морское судно грузоподъемностью 10,4 тыс. тонн и дедвейтом 12 тыс. тонн. Это будет универсальный сухогруз с ледовым классом «Оберон». Затем судно отправится на модернизацию на судоремонтный завод. Она пройдет в два этапа: для обеспечения судоходства в условиях ледовой проводки будут проведены изменения конструкции корпуса, включая разработку проекта, закупку материалов и оборудования, проведение подрядных работ и прохождение освидетельствования классификационным обществом.

По окончании всех работ судно будет зарегистрировано в Международном реестре РФ с портом приписки Мурманск, и к началу осени 2021 года компания рассчитывает приступить к его эксплуатации по Северному морскому пути. Транспортные услуги будут осуществляться круглогодично по маршруту Мурманск – Архангельск – Сабетта.