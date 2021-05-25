Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новая судоходная компания для Севморпути
25.05.2021

Новая судоходная компания для Севморпути

    • Компания «Оберон» в статусе резидента Арктической зоны Российской Федерации создаст судоходное транспортное предприятие для оказания услуг морских перевозок в пределах акватории Арктической зоны, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

    Стоимость проекта оценивается в 800 млн рублей. Компания будет специализироваться на услугах транспортной обработки и морской перевозки крупнотоннажным флотом грузов при реализации инфраструктурных проектов топливно-энергетического и нефтегазового комплекса.

    «Начнем с транспортной обработки и морской перевозки крупногабаритного трубошпунта, генеральных грузов и инертных материалов для обеспечения строительства инфраструктурных объектов топливно-энергетического и нефтегазового комплекса, а также снабжения морских портов в Арктической зоне Российской Федерации, – сказал генеральный директор ООО «Оберон» Арсен Базикян. – Пока рассчитываем на четыре рейса, а с 2022 года увеличим их до десяти, с горизонтом планирования до 2030 года».

    Инвестор приобретет в лизинг сроком на пять лет с последующим выкупом морское судно грузоподъемностью 10,4 тыс. тонн и дедвейтом 12 тыс. тонн. Это будет универсальный сухогруз с ледовым классом «Оберон». Затем судно отправится на модернизацию на судоремонтный завод. Она пройдет в два этапа: для обеспечения судоходства в условиях ледовой проводки будут проведены изменения конструкции корпуса, включая разработку проекта, закупку материалов и оборудования, проведение подрядных работ и прохождение освидетельствования классификационным обществом.

    По окончании всех работ судно будет зарегистрировано в Международном реестре РФ с портом приписки Мурманск, и к началу осени 2021 года компания рассчитывает приступить к его эксплуатации по Северному морскому пути. Транспортные услуги будут осуществляться круглогодично по маршруту Мурманск – Архангельск – Сабетта.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.04.2021
    Поморские «ходы» на Арктику
    О том, что первооткрывателями Русской Арктики были северяне, поморы, написано немало научных и публицистических […]
    Только для подписчиков
    АрктикаАрхангельскБелое мореинтересные факты
    0
    16.04.2021
    Лоцманы «Росморпорта» обеспечивают проводку арктических газовозов на перегрузочный СПГ-комплекс
    Лоцманы Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» в марте этого года обеспечили лоцманские проводки и постановки […]
    Арктикагазовозылоцманская проводкаЛоцманы
    0
    01.04.2021
    Совещание по Севморпути
    Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по […]
    КаботажКамчаткаКонтейнерные перевозкиМурманск
    0
    10.02.2021
    Правительство упростило прохождение проверок в пунктах пропуска в Арктической зоне
    Прохождение товаров и транспорта через пункты пропуска в Арктической зоне ускорится благодаря закреплению за […]
    АрктикаПункт пропускаТаможня
    0
    23.04.2021
    Северное морское пароходство купило три теплохода
    В рамках программы обновления транспортного флота ОАО «Северное морское пароходство» приобрело сразу три современных […]
    Северное морское пароходствоСеверный морской путьСудаФлот
    0
    26.02.2021
    Французский ледокольный круизник готовится выйти в Арктику
    Представители ФГБУ «Морспасслужба», МСКЦ Мурманск ФГБУ «АМП Западной Арктики» в режиме видеоконференции провели подготовительную […]
    АрктикаГосморспасслужбакруизные лайнерыкруизный лайнер
    0
    16.02.2021
    Первый переход крупнотоннажного судна в восточном секторе Арктики в феврале
    Впервые в истории крупнотоннажное грузовое судно – газовоз «Кристоф де Маржери» – осуществляет переход […]
    Арктик СПГ 2АрктикаГазовозКристоф де Маржери
    0
    11.03.2021
    «Северная звезда» отправила на Таймыр технику и оборудование по СМП
    Для строительства объектов угольного кластера
    Западно-Таймырский промышленный кластерМесторождениеОборудованиеСеверный морской путь
    0
    26.03.2021
    Негабарит для омского завода везли по Севморпути
    На Омский завод смазочных материалов доставлено крупногабаритное оборудование, предназначенное для строительства комплекса гидроизодепарафинизации. Будущий […]
    Балтийское мореГазпром нефтькрупногабаритный и тяжеловесный грузНегабарит
    0
    12.03.2021
    «Новатэк» попросил фиксировать в валюте тарифы на перевалку СПГ
    «Новатэк» попросил правительство дать возможность устанавливать тарифы в валюте на перевалку сжиженного природного газа […]
    АрктикавалютаИнвестицииКамчатка
    0
    04.03.2021
    Почти 5 млн тонн грузов по Севморпути за январь-февраль
    Перевозки грузов по Северному морскому пути за январь-февраль этого года составили 4,8 млн тонн, […]
    ЛедоколыСеверный морской путьСПГ
    0
    20.05.2021
    Первая судоходная компания по транспортировке уловленного углекислого газа
    Датские Evergas и Ultragas создали совместное предприятие Dan-Unity CO2 – первую в мире судоходную […]
    ИсландияСудоходная компанияУглекислый газ
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.05.2021 В Антверпене тестируют терминальный тягач на водороде
    25.05.2021 Контейнерооборот Ирана вырос в первом квартале этого года
    24.05.2021 Контейнерные порты Турции
    24.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2021
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 увеличился на 7,9%
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 года в деталях
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти