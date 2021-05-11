«Росморпорт» построит ледоколы на СПГ

ФГУП «Росморпорт» объявило конкурс на строительство инновационных двухтопливных ледоколов мощностью 12-14 МВт проекта 23620, ледовый класс – Icebreaker 7. Как сообщили SeaNews на предприятии, согласно Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), будет построено два таких судна.

Они будут способы проходить льды до 1,5 м и будут иметь неограниченный район плавания и смогут круглогодично эксплуатироваться в Балтийском, Белом, Баренцевом морях и морях Тихоокеанского бассейна.

Суда такого типа в России еще не строились, отмечают в «Росморпорте». Это первый российский проект ледокола с энергоустановкой, способной работать на сжиженном природном газе. Использование СПГ позволит снизить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20-30%, оксидов азота – более чем на 90%, оксидов серы и твердых взвешенных частиц – на 100% по сравнению с судами на традиционном тяжелом топливе.

Ледокол проекта 23620 также является первым в мире ледоколом на СПГ с системой динамического позиционирования DYNPOS-2.

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры «Росморпорт» должен до 2030 года построить 10 ледоколов, сократив средний возраст ледокольного флота в среднем до 25 лет.