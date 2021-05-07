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Кризис со сменой экипажей хуже, чем год назад
07.05.2021

Кризис со сменой экипажей хуже, чем год назад

    • По мере того, как многие крупнейшие порты вводят новые ограничения для тех, кто недавно побывал в Южной Азии, усиливаются опасения, что ситуация со сменой экипажей может откатиться к тому состоянию, в котором она была год назад. Как сообщает Splash, по оценкам, сейчас порядка 200 тысяч из всех 1,5 млн моряков работают с превышением сроков контракта. На пике кризиса 10 месяцев назад с превышением сроков контракта в море находились 400 тыс. членов экипажей судов. Напомним, согласно Конвенции о труде в морском судоходстве, максимальный срок работы моряка на борту не должен превышать 11 месяцев.

    Сейчас, когда в ряде юрисдикций введены ограничения для прибывших из Индии – а Индия является третьим по значению поставщиков морских кадров – кризис может усугубиться. Так, к Сингапур и Фуджейра запретили проводить смену экипажей в случае, если прибывающие моряки прилетели из Индии в течение прошедших двух недель. В некоторых портах приняли еще более жесткие ограничительные меры – так, в Чжоушане запрещен заход любых судов и прибытие экипажей, которые в течение последних трех месяцев побывали в Индии или Бангладеш.

    В Bernhard Schulte Shipmanagement признают, что вынуждены привлекать моряков из других стран вместо индийцев. В других компаниях, занимающихся шипменджментом, вынуждены поступать так же, поскольку граждане Индии ограничены в перемещении. «Кризис со сменой экипажей далеко не закончился. На самом деле, в 2021 году будет еще хуже, чем в прошлом году, из-за всплеска ковида в странах, являющихся поставщиками морских кадров, из-за чего порты вводят запрет на въезд моряков из этих стран», – говорят в гонконгской Anglo-Eastern Univan Group.

    Это все – общие рассуждения и глобальные масштабы. А вот всего один конкретный случай: такое письмо получила на днях редакция SeaNews – публикуем без изменений и сокращений:

    «12 Российских моряков просят привлечь внимание к общественности. Мы работаем на судне «Emesa», флаг Либерия, управление и экипаж российские, ООО» СРЕДНЕ-ВОЛЖСКАЯ СУХДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ, г. Москва, ул. Архитектора Власова,8. Нанимали нас на работу они, с ними у нас контракты. У нас закончились контракты и мы уже месяц ждем смены, нас только кормят «завтраками» и только врут, и не хотят менять и возвращать на Родину, мы все морально и физически измождены. Мы сейчас стоим на ремонте в г. Малакка, Малайзия, здесь смены экипажей проходят через 14-ти дневный карантин и компания говорит, что это дорого, они нас практически держат в заложниках и не хотят менять, при чем сменщики в России уже все набраны. Вода заканчивается, еда тоже, лекарств на судне нет, наши родственники в панике, как и мы. Через 3 недели у нас продолжается рейс, сл. порт Коломбо Шри-Ланка, прошлый экипаж они там тоже не сменили, сказали дорого, потом у нас Пебан, Мозамбик, он закрыт вообще для авиаперелетов. Мы боимся вообще, что мы сойдем здесь с ума. Помогите».

    Добавим от себя – телефон, указанный на сайте «Средне-Волжской компании», не отвечает, по данным АИС, «Emesa» стоит там, где указано в письме. В Российском профессиональном союзе моряков SeaNews сообщили, что в курсе ситуации и работают над ее разрешением, хотя третья волна пандемии очень все усложняет.

    На скрине ниже – позиция «Emesa» в Малакке по данным АИС.

    Кризис со сменой экипажей хуже, чем год назад

    Фото: Samoutis Navigation, vesselfinder.com


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