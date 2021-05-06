Цены на акции линий выросли на 400%

Инвестиционная привлекательность контейнерного рынка растет, а стоимость акций ведущих контейнерных линий взлетела. Как сообщает Splash со ссылкой на Alphaliner, в среднем цены на акции глобальных линий из тех, что торгуются на биржах, выросли в сравнении с доковидным периодом в среднем на 400% – гораздо выше, чем их доходы.

Совершенно астрономический рост показали акции тайваньской Yang Ming – на 996% за период с 1 января 2020 по 30 апреля 2021 года. В целом, акции азиатских линий показали более высокую динамику, чем у их европейских конкурентов.

Аналитики Drewry прогнозируют, что в этом году контейнерные линии заработают еще больше, чем в рекордном 2020 году. По их данным, совокупная операционная прибыль линейных перевозчиков за прошлый год составила 26,6 млрд долларов – самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

2022 год, как ожидается, тоже будет для линий прибыльным.

Отметим, Maersk сообщил о рекордных финансовых показателях по итогам первого квартала этого года.