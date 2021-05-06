Рекордный квартал Maersk

A.P. Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2021 года. Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, показатели первого квартала являются рекордными, существенно выросли выручка, EBITDA и операционная прибыль.

«С учетом позитивного начала года и наших ожиданий, что существующая динамика сохранится и далее, в четвертом квартале, мы значительно повысили свой прогноз по итогам года. Более того, мы расширяем свою программу по обратному выкупу акций, и после ее окончания в сентябре запустим новую программу выкупа акций примерно на 5 млрд долларов сроком на два года», – прокомментировал итоги года CEO A.P. Moller-Maersk Сорен Скоу.

Существенное влияние на бизнес, особенно в сегменте Ocean, оказало заметное искажение спроса вследствие пандемии. Повышенный спрос, в основном на экспорт из Азии, привел к возникновению узких мест, что в свою очередь спровоцировало рост ставок на споте и по контрактам.

Выручка выросла на 30% до 12,4 млрд долларов. Основным драйвером роста стало увеличение выручки в сегменте Ocean на 31% и в сегменте Logistics & Services на 42%.

Показатель EBITDA по группе увеличился на 85% до 4 млрд долларов, операционная прибыль группы – в 5,6 раза до 3,1 млрд долларов. Чистая прибыль A.P. Moller-Maersk составила 2,7 млрд долларов – в 13 раз выше, чем годом ранее.

В сегменте Ocean выручка в первом квартале увеличилась на 31% до 9,5 млрд долларов, показатель EBITDA вырос в 2,9 раза до 3,4 млрд долларов.

Объем перевозок увеличился на 5,7% до 6,4 млн TEU. Наиболее существенно выросли перевозки на трейде Восток – Запад (+8,4%), позитивная динамика также наблюдается на трейде Север – Юг (+1,4%) и во внутрирегиональных перевозках (+6,3%).

Средняя величина фрахтовой ставки была на 35% выше, чем в первом квартале 2020 года, и составляла 2662 долларов за 40-футовый контейнер, в первую очередь за счет роста спотовых ставок на волне роста спроса, в особенности из Азии на США, в сочетании с заторами и дефицитом контейнеров.

Расходы на обработку контейнеров выросли из-за заторов и узких мест в цепочках поставок на фоне пандемии, в то же время, расходы на бункер сократились на 22% до 1,1 млрд долларов, при этом потребление бункера выросло на 8,3%. В итоге суммарные операционные расходы снизились на 5,6% до 6 млрд долларов.

По состоянию на конец квартала флот Maersk состоял из 305 собственных и 400 зафрахтованных судов суммарной вместимостью 4,02 млн TEU, из них 10 судов суммарной вместимостью 64 тыс. TEU (1,6% всего флота линии) простаивали.

В сегменте Logistics & Services выручка в первом квартале выросла на 42% до 2,05 млрд долларов, валовая прибыль – на 67% до 511 млн долларов, показатель EBITDA – в 3 раза до 205 млн долларов, операционная прибыль – в 4,8 раза до 139 млн долларов.

В сегменте Terminal & Towage выручка увеличилась на 19,5% до 1,04 млрд долларов, показатель EBITDA – на 37,9% до 380 млн долларов, операционная прибыль – на 38,1% до 272 млн долларов.

В сегменте Manufacturing & Others выручка за первый квартал выросла на 15,9% до 342 млн долларов, показатель EBITDA сократился на 25,6% 32 млн долларов, операционная прибыль – в 2,6 раза до 7 млн долларов.