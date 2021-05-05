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В Малайзии затонула буровая установка
05.05.2021

В Малайзии затонула буровая установка

    • Самоподъемная буровая установка, принадлежащая малайзийской Velesto, наклонилась и затонула на шельфе Саравак (Малайзия).

    «Инцидент с буровой установкой «Velesto Naga 7» произошел из-за быстрого проникновения в пласт на шельфе Саравак, – говорится в официальном заявлении компании. – Буровая установка наклонилась, а потом затонула. Бурение еще не началось, и скважина не пробурена»,

    Пострадавших в результате происшествия нет. На помощь прибыли два спасательных судна. Весь персонал буровой (100 человек) эвакуирован.

    «Компания расследует инцидент. Эта установка застрахована, усилия по восстановлению продолжаются и контролируются», — отмечают в Velesto.

    Контракт с ConocoPhillips на бурение скважины в это районе был заключен в конце марта. Стоимость контракта составляет 8 млн долларов.

    «Naga 7» — трехопорный самоподъемник, построенный китайской China Merchants Heavy Industries в 2015 году. Глубина бурения составляет 9 км, а расчетная рабочая глубина воды -114 м.


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