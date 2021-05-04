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Пункты пропуска «Морского фасада» реконструировали
04.05.2021

Пункты пропуска «Морского фасада» реконструировали

    • Министерство транспорта Российской Федерации в рамках межведомственной комиссии приняло результаты работ по реконструкции морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в Пассажирском порту Санкт-Петербург. Об этом SeaNews сообщили в порту.

    Работы по реконструкции велись с 2019 года. В рамках проекта создана новая инфраструктура для служб пограничного и таможенного контроля для оформления всех видов автотранспорта, в том числе автобусов, легковых и грузовых автомобилей, которые перевозят паромы. Ранее паромы швартовались на территории Морского вокзала, но устаревшая инфраструктура не позволяла комфортно и безопасно оказать услуги пассажирам.

    Проект реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия» 2014-2020, которая предоставила грант для его реализации в размере 2,5 млн евро.

    Построенные объекты инспектировал Минтранс России в составе межведомственной комиссии, в которую также входили представители ФГКУ Росгранстрой, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Члены комиссии обследовали новый комплекс зданий и сооружений, предназначенный для организации пограничного, таможенного и иных видах контроля. Все работы были приняты комиссией без замечаний.

    В соответствии с регламентом Минтранса России издание приказа об открытии пункта пропуска ожидается в ближайшие два месяца.


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