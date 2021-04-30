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Планируемый грузооборот терминала «Лавна» превысит 18 млн тонн
30.04.2021

Планируемый грузооборот терминала «Лавна» превысит 18 млн тонн

    • Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провёл совещание, посвящённое ходу реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Целью проекта является создание действующего круглогодичного глубоководного морского хаба – центра по переработке грузов, интегрированного в международный транспортный коридор «Север – Юг».

    В совещании участвовали заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители Минтранса, Минэнерго, Минфина и Минэкономразвития, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих и грузоотправители.

    В ходе обсуждения грузоотправители сообщили о планируемых объёмах перевалки грузов в морском терминале «Лавна» – 18,6 млн тонн с 2024 года. В том числе 13 млн тонн – за счёт грузов АО «Центр развития портовой инфраструктуры» и 5,6 млн тонн – за счёт АО «ХК “СДС-Уголь”».

    Первый вице-премьер поручил Минэнерго совместно с Минтрансом провести анализ заявленных планов грузоотправителей по объёмам перевалки грузов в морских терминалах в целях подтверждения их актуальности с учётом конъюнктуры на мировых рынках.

    Кроме того, Минтрансу совместно с заинтересованными сторонами по итогам совещания поручено увязать проекты по строительству портовых терминалов на западном берегу порта Мурманск, а также ближних и дальних железнодорожных подходов по срокам введения в эксплуатацию и пропускным мощностям. Также министерство должно ускорить работу по заключению контракта с подрядчиком по строительству ближних железнодорожных подходов к морскому терминалу «Лавна».

    Помимо этого, Андрей Белоусов поручил Минтрансу совместно с АО «ГТЛК» ускорить работу по определению технического заказчика проекта по строительству морского терминала «Лавна» и актуализировать план мероприятий реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».


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