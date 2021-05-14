«Северная звезда» отправила на Таймыр вторую партию по СМП

Вторую партию техники и оборудования отправила на Таймыр компания «Северная звезда» – резидент Арктической зоны РФ. Компания реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения на севере Красноярского края. Доставку груза из Архангельска по Северному морскому пути осуществляет теплоход усиленного ледового класса «Юрий Аршеневский», сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Ожидается, что судно прибудет на Таймырский полуостров к 15 мая.

Всего на борт судна Архангельский морской торговый порт погрузил около 80 единиц различной техники и оборудования (14 тыс. фрахтовых единиц). Это самосвалы, бульдозеры, катки, грейдеры и экскаваторы, которые позволят увеличить темпы строительных работ на объектах, а также модульные сооружения для проживания работников и обеспечения их быта.

«Наша компания наращивает темпы строительства объектов на Сырадасайском месторождении. Ранее мы доставили на место первую партию оборудования и техники, которая приступила к строительным работам. В ближайшее время на Таймыр прибудет вторая, которая в том числе позволит продолжить строительство одного из ключевых объектов проекта – автодороги от будущего морского терминала до угольного разреза – сразу на нескольких участках одновременно», – сообщил председатель совета директоров ООО «Северная звезда» Олег Демченко. Он отметил, что параллельно завершаются подготовительные работы для начала строительства других объектов.

Первая партия техники, оборудования и сборного груза была доставлена к месту реализации проекта в начале апреля.

Проект компании «Северная звезда» реализуется при государственной поддержке со стороны правительства РФ, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и правительства Красноярского края. Включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны РФ, имеет статус резидента Арктической зоны, а также включен в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП).