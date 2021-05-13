DCT Gdansk запускает тендерные процедуры по строительству третьего терминала

DCT Gdansk, оператор единственного польского глубоководного контейнерного порта, объявил предквалификационный отбор для участия в тендере по выбору генерального подрядчика на строительство третьего терминала в порту.

В рамках проекта «Балтийский хаб 3» предусмотрено проведение дноуглубительных работ и намыва новых территорий к юго-востоку (около 550 м) и северо-востоку (около 717 м) от существующего первого терминала, при этом неиспользуемая инфраструктура первого терминала должна быть снесена.

В результате строительства нового терминала суммарная площадь контейнерных площадок в Гданьске увеличится на 36 га, при этом на новых площадках будут задействованы автоматические краны RMG.

На данный момент пропускная способность DCT Gdansk составляет свыше 3 млн TEU в год. В 2020 году было перевалено более 1,9 млн TEU. 8 апреля этого года через порт перешагнул планку в 15 млн TEU с начала операций в 2007 году.