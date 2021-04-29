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«Атоммаш» отгрузил оборудование для первого реактора турецкой АЭС
29.04.2021

«Атоммаш» отгрузил оборудование для первого реактора турецкой АЭС

    • Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» изготовил и отгрузил внутрикорпусные устройства первого атомного реактора для энергоблока №1 АЭС «Аккую», строящейся в Турецкой Республике, сообщает пресс-служба Росатома.

    Внутрикорпусные устройства включают в себя 11-метровую шахту внутрикорпусную, выгородку и блок защитных труб. Общий вес внутрикорпусных устройств превышает 210 тонн.

    С площадки Волгодонского филиала АЭМ-технологии оборудование было отправлено автомобильным транспортом до заводского спецпричала. Затем изделия были погружены на баржу с помощью козлового крана грузоподъемностью 650 тонн и направлены на площадку строительства АЭС «Аккую». Водный путь составит около 3 тыс. километров.

    Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрывается крышкой с помощью шпилек главного разъема.


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