Росатом и ТМХ создают СП для развития транспорта на водородном топливе

«Русатом Оверсиз» и «ТМХ – Энергетические решения» (дочерняя компания АО «Трансмашхолдинг») подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании в части создания совместного предприятия для объединения усилий в области транспорта на водородных топливных элементах.

Как сообщает пресс-служба Росатома, стороны намерены реализовать проект, предполагающий создание и поставку заправочной инфраструктуры и энергетических установок для поездов на водородных топливных элементах с целью эксплуатации на территории Сахалинской области. Кроме того, предполагается разработать концепцию и принять участие в реализации проекта эксплуатации водородного транспорта в Москве в качестве комплексного поставщика транспортных энергоустановок, девелопера и владельца заправочной инфраструктуры. Компании ставят перед собой цели обеспечить локализацию на территории России передовых зарубежных технологий водородной энергетики для транспортного сектора, а также организовать разработку, создать условия для профессионального владения и управления инфраструктурой водородного транспорта, а также сбыт водорода для применения в транспортном секторе.

«Это значимый пилотный проект для региона, который прорабатывается ОАО «РЖД», Госкорпорацией «Росатом», АО «Трансмашхолдинг» и правительством Сахалинской области, и мы приложим максимальные усилия для его успешной реализации. Значительные перспективы развития водородного транспорта также видим и в других регионах России», — заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

«Водородное топливо является одной из основ энергетики будущего, — подчеркнул генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. – Его широкое использование позволит существенно снизить воздействие транспорта на окружающую среду, что особенно актуально в условиях городских агломераций и крупных промышленных центров».