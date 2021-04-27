Строительство порта «Лавна» планируется завершить к 2023 году. В настоящее время готовность земляного полотна для железнодорожной инфраструктуры составляет 96%, общестроительная готовность проекта – 56,4%. Такие данные были приведены на совещании губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с генеральным директором Государственной транспортной лизинговой компании Евгением Дитрихом.

«Мы все хотим, чтобы у проекта было необходимое финансирование, и строительные работы активно шли. Огромное спасибо Евгению Ивановичу за то, что он активно продвигает этот проект. Использование потенциала незамерзающего порта на Севере России – один из наших стратегических приоритетов, особенно учитывая развитие Северного морского пути. Сейчас главная задача – чтобы была достроена железная дорога. Все инструменты и решения для этого найдены, большой объём работ сделан. И прекрасно, что сегодня речь идёт о расширении номенклатуры грузов, на которые будет рассчитан порт «Лавна» и остальные порты, которые мы планируем строить», – цитирует пресс-служба регионального правительства А.Чибиса.

«Порт «Лавна» позволит привлечь в Мурманскую область огромные инвестиции и, самое главное, создаст задел на будущее развитие Мурманского транспортного узла, больших терминальных комплексов. ГТЛК является базовым инвестором этого проекта. Мы видим, что огромный объём работ уже выполнен. Сейчас проект заново сложен, пересчитана экономика, она абсолютно позитивная. Всё есть для того, чтобы проект в самое ближайшее время мог быть запущен и к 2023 году завершён», – сообщил Е.Дитрих.

По его словам, если первоначально порт «Лавна» задумывался как угольный терминал, то сегодня в дополнение к основному профильному грузу компания рассматривает возможность перевалки генеральных грузов в контейнерах.