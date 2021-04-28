«Маммут Мурманск» будет возить heavylift на ТОР «Столица Арктики»

Компания «Маммут Мурманск» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, компания будет работать в интересах некоторых из уже действующих на ТОР «Столица Арктики» резидентов в услугах по подъему и транспортировке в суровых климатических условиях тяжеловесных и крупногабаритных грузов

«Проектом предусмотрено технологическое и кадровое оснащение организации для обеспечения процессов модульного строительства и монтажа тяжеловесного оборудования, которое используется при строительстве инфраструктурных объектов на территории Мурманской области и на западном берегу Кольского залива, – пояснил генеральный директор ООО «Маммут Мурманск» Алексей Слабиков. – Наша компания способна произвести весь спектр необходимых работ по инженерному обеспечению, подъему, транспортировке, подгонке и трелевке тяжеловесных и крупногабаритных грузов в труднодоступных и удаленных локациях для полноценного развития Мурманского транспортного узла».

В ближайшее время инвестор приступит к найму специалистов, имеющих нужный опыт и квалификацию для управления техникой, в целях подъема и транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Проектом предусмотрено приобретение самоприводных модульных транспортеров с дистанционным управлением и подъемных систем, которые способны перемещать металлические конструкции, применяемые в нефтегазовой отрасли или при строительстве мостов и других сложных инженерных сооружений.

«Подобные услуги востребованы уже действующими якорными резидентами ТОР «Столица Арктики», среди которых компании «Новатэк-Мурманск», Морской торговый порт «Лавна», Морской терминал Тулома. В перспективе ООО «Маммут Мурманск» может рассчитывать на расширение клиентов за счет потенциальных инвесторов, которые могут появиться при условии расширения границ территории опережающего развития», – отметил директор ООО «УК «Столица Арктики» Александр Шутов.

Учредитель резидента ТОР – нидерландская Mammoet, в России представленная ООО «Маммут Рус», ранее в рамках проекта «Ямал СПГ» уже доставила 142 модуля, а в прошлом году заключила контракт на оказание услуг по разгрузке, транспортировке и монтажу оборудования для проекта «Арктик СПГ 2». В рамках этого проекта в течение 4 лет должно быть перемещено 500 тыс. тонн оборудования на Гыданском полуострове и установлено 42 модуля на три основания гравитационного типа в Мурманске.