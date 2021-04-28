Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Маммут Мурманск» будет возить heavylift на ТОР «Столица Арктики»
28.04.2021

«Маммут Мурманск» будет возить heavylift на ТОР «Столица Арктики»

    • Компания «Маммут Мурманск» получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Как сообщает пресс-служба правительства Мурманской области, компания будет работать в интересах некоторых из уже действующих на ТОР «Столица Арктики» резидентов в услугах по подъему и транспортировке в суровых климатических условиях тяжеловесных и крупногабаритных грузов

    «Проектом предусмотрено технологическое и кадровое оснащение организации для обеспечения процессов модульного строительства и монтажа тяжеловесного оборудования, которое используется при строительстве инфраструктурных объектов на территории Мурманской области и на западном берегу Кольского залива, – пояснил генеральный директор ООО «Маммут Мурманск» Алексей Слабиков. – Наша компания способна произвести весь спектр необходимых работ по инженерному обеспечению, подъему, транспортировке, подгонке и трелевке тяжеловесных и крупногабаритных грузов в труднодоступных и удаленных локациях для полноценного развития Мурманского транспортного узла».

    В ближайшее время инвестор приступит к найму специалистов, имеющих нужный опыт и квалификацию для управления техникой, в целях подъема и транспортировки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Проектом предусмотрено приобретение самоприводных модульных транспортеров с дистанционным управлением и подъемных систем, которые способны перемещать металлические конструкции, применяемые в нефтегазовой отрасли или при строительстве мостов и других сложных инженерных сооружений.

    «Подобные услуги востребованы уже действующими якорными резидентами ТОР «Столица Арктики», среди которых компании «Новатэк-Мурманск», Морской торговый порт «Лавна», Морской терминал Тулома. В перспективе ООО «Маммут Мурманск» может рассчитывать на расширение клиентов за счет потенциальных инвесторов, которые могут появиться при условии расширения границ территории опережающего развития», – отметил директор ООО «УК «Столица Арктики» Александр Шутов.

    Учредитель резидента ТОР – нидерландская Mammoet, в России представленная ООО «Маммут Рус», ранее в рамках проекта «Ямал СПГ» уже доставила 142 модуля, а в прошлом году заключила контракт на оказание услуг по разгрузке, транспортировке и монтажу оборудования для проекта «Арктик СПГ 2». В рамках этого проекта в течение 4 лет должно быть перемещено 500 тыс. тонн оборудования на Гыданском полуострове и установлено 42 модуля на три основания гравитационного типа в Мурманске.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.03.2021
    Разрешены дноуглубительные работы для создания СПГ-терминала на Камчатке
    ФГУП «Росморпорт» завершило корректировку проектной документации на дноуглубительные работы по проекту создания СПГ-терминала в […]
    Бухта БечевинскаяДноуглублениеКамчаткаНОВАТЭК
    0
    19.02.2021
    «Тяжмаш» отгрузил первый кран для «Арктик СПГ-2»
    На прошлой неделе началась отгрузка самых габаритных частей первого из пяти мостовых кранов, изготовленных […]
    Арктик СПГ 2КраныТяжмаш
    0
    28.04.2021
    Total покупает у «Новатэка» долю в СПГ-терминалах
    «Новатэк» и Total подписали базовые условия соглашения по приобретению 10% доли участия в ООО […]
    Totalборт-в-бортНОВАТЭКСПГ-газовоз
    0
    09.03.2021
    «Газпром» поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу
    «Газпром» осуществил поставку первой в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральной партии СПГ. Груз сжиженного газа российского […]
    ВеликобританияГазпромЕвропаМурманск
    0
    27.04.2021
    Строительство порта «Лавна» планируется завершить к 2023 году
    Строительство порта «Лавна» планируется завершить к 2023 году. В настоящее время готовность земляного полотна […]
    ГенгрузыКонтейнерыЛавнаМурманская область
    0
    19.01.2021
    «Звезда» начала строительство второго газовоза для «Арктик СПГ-2»
    Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству второго СПГ- танкера ледового класса Arc 7. Первая […]
    ГазовозНОВАТЭКСКК "Звезда"Судостроение
    0
    08.02.2021
    Как перевозят мосты
    Компания Mammoet поделилась видео транспортировки пешеходного моста Sky Bridge в международном аэропорту Гонконга. Мост […]
    MammoetВидеомост
    0
    16.02.2021
    Первый переход крупнотоннажного судна в восточном секторе Арктики в феврале
    Впервые в истории крупнотоннажное грузовое судно – газовоз «Кристоф де Маржери» – осуществляет переход […]
    Арктик СПГ 2АрктикаГазовозКристоф де Маржери
    0
    03.02.2021
    В Мурманске запустили Временный рейдовый перегрузочный комплекс СПГ
    В морском порту Мурманск после успешно проведенных тестовых испытаний и включения в пределы пункта […]
    ВРПК СПГМурманскНОВАТЭК
    0
    05.04.2021
    Подрядчики «Новатэка» станут резидентами ТОР «Арктика»
    В число резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Арктика» войдут две компании, являющиеся подрядчиками «Новатэка», […]
    МурманскНОВАТЭКТОР "Арктика"
    0
    19.01.2021
    Встреча на СМП
    Как сообщили SeaNews в «Новатэке», вышедший вслед за газовозом «Кристоф де Маржери» из порта […]
    ГазовозКристоф де МаржериНОВАТЭКСеверный морской путь
    0
    04.02.2021
    У «Арктик СПГ-2» будет собственный аэропорт
    Новый международный аэропорт «Утренний» строится на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках […]
    Арктик СПГ 2АэропортНОВАТЭК
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    08.04.2021 Правительство вводит экспортную пошлину на подсолнечное масло
    05.04.2021 Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты опережают планы
    02.04.2021 Гидрографическое судно для работы в Арктике построят за счет государства
    01.04.2021 Совещание по Севморпути
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.04.2021 Гетеборг увеличил перевалку контейнеров, ро-ро и автомобилей
    27.04.2021 DPW вырос на 10%
    27.04.2021 Maersk повышает финансовый прогноз
    26.04.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2021 года вырос на 22,3%
    26.04.2021 Maersk запускает трансконтинентальный сервис через Новороссийск
    26.04.2021 OOCL увеличил объемы и выручку
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти