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В Финском заливе завершен период ледокольных проводок
23.04.2021

В Финском заливе завершен период ледокольных проводок

    • В связи с улучшением ледовой обстановки 20 апреля завершился период ледокольных проводок 2020-2021 года в морских портах Финского залива Балтийского моря Выборг, Высоцк, и на подходах к ним, а с 21 апреля — в морских портах Большой порт Санкт-Петербург, Усть-Луга, и на подходах к ним, сообщили SeaNews в «Росморпорте».

    Период ледокольных проводок судов в Балтийском бассейне был объявлен 15 декабря прошлого года и длился более четырех месяцев.

    Всего за период ледовой навигации 2020-2021 года в перечисленных морских портах было обеспечено ледокольными проводками более 1,3 тыс. судов. Доступность Балтийских портов и бесперебойную навигацию, согласно утвержденному плану расстановки, обеспечивали ледоколы ФГУП «Росморпорт», включая вошедший в 2020 году в состав флота предприятия самый большой и мощный в мире дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» (мощность — 34,8 МВт, ледовый класс — Icebreaker 8).

    Новый ледокол с учетом интенсивного графика движения судов подтвердил эффективность использования в Финском заливе. В настоящее время ледокол «Виктор Черномырдин» готовится к выходу на ледовые испытания в Арктику, где ему в том числе предстоит пройти проверку ледопроходимости.


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