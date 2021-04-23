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30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
23.04.2021

30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов

    • Правительство поддержало законопроект о «золотых визах» для иностранных инвесторов. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

    «Законопроект направлен на решение двух задач: во-первых, мы развиваем наше миграционное законодательство и повышаем привлекательность страны для инвесторов, которые способны создавать новые рабочие места и инвестировать. Во-вторых, делаем наш инвестиционный климат более привлекательным, потому что спрос на такой инструмент есть. Более 20 стран уже ввели такой инструмент получения вида на жительство», — цитирует пресс-служба министерства М.Решетникова.

    Законопроект предусматривает сокращение до 6 месяцев сроков оформления вида на жительство. Сейчас этот процесс занимает минимум полтора года, включая оформление разрешения на временное проживание и годичное проживание в этом статусе для последующей подачи заявки для оформления ВНЖ.

     «Вид на жительство даёт ровно те же права, которые есть у граждан России, за исключением участия в выборах и службы в армии. Это возможность работать, открывать своё дело и пользоваться социальными услугами. Соответственно, кто их получает, — платит налоги и является налоговым резидентом РФ» — подчеркнул М.Решетников.

    Особое внимание уделено критериям, определяющим предельные инвестиционные суммы для последующего получения ВНЖ.

    «На сегодняшний момент мы обсуждаем инвестиции в 30 млн рублей. Это базовая сумма», — пояснил министр.

    Инвестиции в объеме 30 млн рублей можно вложить двумя путями: создать компанию и вкладывать в неё эту сумму или сделать вложение в долгосрочную недвижимость.

    «Этот механизм вкладывается в нашу повестку привлечения инвестиций и повышения открытости страны для инвесторов и технологий из других стран. Мы рассчитываем, что законопроект будет принят в осеннюю сессию», — резюмировал М.Решетников.


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