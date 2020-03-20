Kuehne + Nagel о ситуации с коронавирусом и логистике

Работа контейнерных терминалов в Китае постепенно приходит в норму. Китайские порты уже начинают избавляться от накопившихся грузов. Однако еще наблюдается высокая загруженность терминалов, а также дефицит мощностей для приема рефконтейнеров. Но поскольку ожидается низкий спрос на поставки из Китая, морские линии продолжают отменять рейсы. Скорее всего, такая ситуация продлится до конца марта, такой прогноз опубликовал Kuehne + Nagel.

«Отмена рейсов на европейских трейдах оказывает заметное влияние на логистический бизнес в Европе. Приостановка рейсов из Азии привело к дисбалансу контейнерного оборудования. Грузовые перевозки в Италию по-прежнему разрешены. Несмотря на высокий уровень заболеваемости, Италия продолжает вести бизнес в нормальном режиме, – рассказали в Kuehne + Nagel. – Снижение объемов наблюдается на большинстве контейнерных терминалах Ближнего Востока и Африки. Никаких ограничений на морские перевозки в страны Америки пока нет».

«Грузопассажирские паромы между материковой частью Европы и Финляндией продолжают работать. Паромы и тоннель под Ла-Маншем, связывающие Великобританию и материковую Европу, работают без серьезных задержек», — сообщает Kuehne + Nagel.

Что касается автомобильных перевозок, Kuehne + Nagel отмечает в этом сегменте задержки на границах европейских стран. Это вызвано, прежде всего, мерами профилактики и для безопасности водителей коммерческого грузового транспорта.

Внутренние автоперевозки в Китае начинают восстанавливаться. Трансграничные перевозки из Китая в страны АSEАN осуществляются только в Лаос, Вьетнам, Камбоджу и Таиланд. Перевозки между Малайзией и Сингапуром ограничены. «На китайско-вьетнамской границе продолжаются заторы. Для трансграничных грузоперевозок в страны Центральной Азии 18 марта открылась китайско-казахстанская граница (Хоргос). Грузоперевозки в Европы по маршруту Китай – Россия продолжаются пока в обычном режиме, однако в ближайшее время ожидается усиление профилактических мер на границе», – сообщает Kuehne + Nagel.

«В Китае ситуация, связанная с угрозой распространения коронавируса, стабилизируется, однако его влияние ощущается уже в других странах в Азии, Европе и Америке», – резюмируют в компании.