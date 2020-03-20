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ICS и ITF просят власти упростить смену экипажей
20.03.2020

ICS и ITF просят власти упростить смену экипажей

    • Генеральный секретарь Международной палаты судоходства (ICS) Гай Платтен и генеральный секретарь Международной федерации транспортников (ITF) Стивен Коттон обратились с открытым письмом к правительствам государств в связи с коронавирусом.

    «Очень важно, чтобы в условиях угрозы распространения коронавируса правительства всех государств поддержали судоходную отрасль, предоставляя доступ коммерческим судам в порты мира и не препятствуя ротации экипажей. Жизненно необходимо на фоне мер по ограничению поездок сделать исключение для моряков торгового флота, чтобы они при смене экипажа могли беспрепятственно попасть на судно или покинуть его. Это нужно для сохранения и нормальной работы глобальных цепочек поставок.

    Г.Платтен и С.Коттон предлагают считать профессию моряков торгового флота в условиях угрозы распространения коронавируса ключевой силой, наравне с медработниками и сотрудниками авиакомпаний.

    «Торговый флот перевозит порядка 90% всего мирового торгового оборота – продукты питания, энергоносители, сырье, а также готовые товары и комплектующие, в том числе медицинские изделия и товары, продающиеся в супермаркетах, грузы, необходимые для сохранения рабочих мест в промышленности, без которой современное общество просто не сможет существовать, – напоминают авторы письма. – Сейчас, во время глобального кризиса, особенно важно, чтобы цепочки поставок продолжали функционировать и транспорт работал».

    Каждый месяц требуется сменить с судов порядка 100 тыс. моряков, чтобы обеспечить выполнение международных требований, регулирующих вопросы безопасность труда экипажей, от которой в свою очередь зависит безопасность морских перевозок. «Мы просим с пониманием относиться к экипажам, которым приходится прибыть на судно или покинуть его по причине ротации. Мы обращаемся к правительствам государств в срочном порядке включить эту тему в повестку дня совещаний и призываем связаться с международной палатой судоходства и Международной федерацией транспортников, чтобы совместно решать проблемы. В противном случае это может помешать общим усилиям в борьбе с пандемией коронавируса», – говорится в открытом письме.


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