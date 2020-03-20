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Апдейт FONASBA по ограничениям в портах в связи с коронавирусом
20.03.2020

Апдейт FONASBA по ограничениям в портах в связи с коронавирусом

    • Международная федерация национальных ассоциаций брокеров и агентов (FONASBA) распространила новый апдейт по мерам противодействия распространению коронавируса в портах отдельных стран, сообщили SeaNews в Национальной ассоциации морских агентов.

    На Кипре с 15 марта сроком на 15 дней запрещен сход на берег пассажиров круизных судов. Также запрещен сход на берег и замена экипажей грузовых судов. Если грузовому судну требуется инспекция, и для этого нужно, чтобы кто-то все-таки сошел на берег, сделать это может только один человек.

    Подниматься на борт можно только тем, кто связан с выполнением грузовых операций, – стивидорам, такелажникам, а также сюрвейерам, причем береговых специалистов общение с членами экипажа должно быть исключено.

    В Австралии все граждане иностранных государств, прибывающие в страну, должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Применительно к членам экипажей, моряки должны оставаться на борту судов в течение 14 дней с момента выхода и предыдущего порта.

    В отдельных портах администрации запретили заход судов, если с момента выхода из предыдущего порта прошло менее 14 дней. Такие правила введены в Олбани, Банбери, Эсперансе в Западной Австралии и в портах Южной Австралии.

    В Египте все порты принимают и обрабатывают все суда (пока). До начала любых операций санитарные службы проводят дезинфекцию всех импортных грузов и контейнеров. Если на борту судна в порту обнаружат инфекцию, судно и экипаж помещают под карантин на 14 жней без выполнения каких быто ни было операций, заболевшего отправляют в больницу.

    С подробностями можно ознакомиться в бюллетене FONASBA (ниже).

    BULLETIN 2 — 19.03.2020


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