Апдейт FONASBA по ограничениям в портах в связи с коронавирусом

Международная федерация национальных ассоциаций брокеров и агентов (FONASBA) распространила новый апдейт по мерам противодействия распространению коронавируса в портах отдельных стран, сообщили SeaNews в Национальной ассоциации морских агентов.

На Кипре с 15 марта сроком на 15 дней запрещен сход на берег пассажиров круизных судов. Также запрещен сход на берег и замена экипажей грузовых судов. Если грузовому судну требуется инспекция, и для этого нужно, чтобы кто-то все-таки сошел на берег, сделать это может только один человек.

Подниматься на борт можно только тем, кто связан с выполнением грузовых операций, – стивидорам, такелажникам, а также сюрвейерам, причем береговых специалистов общение с членами экипажа должно быть исключено.

В Австралии все граждане иностранных государств, прибывающие в страну, должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней. Применительно к членам экипажей, моряки должны оставаться на борту судов в течение 14 дней с момента выхода и предыдущего порта.

В отдельных портах администрации запретили заход судов, если с момента выхода из предыдущего порта прошло менее 14 дней. Такие правила введены в Олбани, Банбери, Эсперансе в Западной Австралии и в портах Южной Австралии.

В Египте все порты принимают и обрабатывают все суда (пока). До начала любых операций санитарные службы проводят дезинфекцию всех импортных грузов и контейнеров. Если на борту судна в порту обнаружат инфекцию, судно и экипаж помещают под карантин на 14 жней без выполнения каких быто ни было операций, заболевшего отправляют в больницу.

С подробностями можно ознакомиться в бюллетене FONASBA (ниже).

BULLETIN 2 — 19.03.2020