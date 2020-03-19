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Логистика на карантине
19.03.2020

Логистика на карантине

    • Представители компаний – членов и партнеров международного логистического Альянса ACEX поделились с SeaNews опытом работы в условиях распространения коронавируса и прогнозами развития ситуации.

    Коронавирус принес колоссальные убытки глобальной экономике в целом и практически всем отраслям в частности. Транспортно-логистический сектор столкнулся с вызовами – и ощутил на себе ущерб от эпидемии – одним из первых. В первую очередь пострадали те логистические провайдеры, в чьем бизнесе значительную долю занимает экспорт и импорт в/из Китая.

    Логистика на карантине

    «Авиаперевозки грузов в Китай составляют 38% от общего объема экспорта нашей компании. В импорте этот показатель составляет 40%, – рассказывает Стефан Хальтмайер, генеральный директор немецкой Quick Cargo Service. – До 90% нашего экспорта в Китай оплачивается в этой стране. Из-за незапланированно продолжительных праздников многие банки закрыты, и платежи из Китая задерживаются. Мы должны продолжать вносить авансовые платежи, так как система взаиморасчетов CASS IATA (cargo agents settlement system) взимает с нас предыдущие расходы на перевозку. Это также негативно повлияло на денежный поток нашей компании».

    Расходы возникают и в связи с тем, что грузы не отгружаются из Китая, зависая на складах на неопределенное время, – и клиенты транспортных компаний не готовы нести эти издержки. Другой, противоположный случай – когда отгружать было нечего, потому что производство товара было приостановлено, а, когда возобновилось, у получателя уже горят сроки. Логистика на карантине

    «Самая большая проблема для нас на сегодняшний день связана с тем, что из-за позднего возобновления работы заводов в Китае многие партии продукции должны быть доставлены потребителю в кратчайшие сроки. Это заставляет нас менять вектор работы, уменьшая количество мультимодальных перевозок в пользу увеличения авиационных», – говорит Кен Хуи, генеральный директор китайской FANS TRANS.

    А учитывая, что многие авиакомпании приостановили или сократили количество рейсов в Китай (как пассажирских, так и грузовых), суммарная провозная способность авиатранспорта на этом направлении сократилась, и возник дисбаланс спроса и предложения, который «сводит китайский рынок с ума». По словам участников рынка – членов ACEX, авиакомпании увеличивают тарифы каждые два-три дня, а время ожидания отправки грузов может достигать до 7 дней.

    Логистика на карантине

    Морские перевозки также испытывают негативное влияние коронавируса. Линии, работающие на трейде Азия – Европа, отменили большое количество рейсов.

    Логистика на карантине«Нам приходится перебронировать контейнерные перевозки на более поздние даты, на пока еще действующие рейсы морских линий, – отмечает директор азербайджанской AGGL Камран Алескеров. – Кроме того, упала активность в сотрудничестве, появились задержки с получением информации о статусах различных перевозок от тех агентов по миру, которые вынужденно не выходят на работу или работают дистанционно из-за вируса».

    Экономика большинства стран переживает сейчас непростое время в связи с уменьшением внешнеторгового оборота. На бытовом уровне, люди все меньше ходят за покупками во избежание посещения общественных мест. Это приводит к снижению продаж товаров и, как следствие, сокращению налоговых выплат от прибыли, автоматически падает объем закупок товаров из-за границы. «Наши клиенты начинают заказывать регулярные перевозки с более длинными интервалами и в большинстве случаев уменьшенными партиями», – говорит К.Алескеров.

    Многие компании в Китае уже сейчас не выдерживают волну кризиса: закрываются, банкротятся, увольняют персонал и сокращают заработную плату. «Мы ожидаем, что к середине этого года общая безработица вырастет до 6-10% в Гонконге и до 10-15% в Китае», – прогнозирует Кен Хуи.

    Логистика на карантине

    Даже те страны, в которых коронавирус был обнаружен совсем недавно, успели прочувствовать на себе связанные с ним экономические убытки. К 11 марта 2020 года в Турции был зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом, однако сфера логистики начала страдать задолго до этого. Логистика на карантине

    Мелис Оман, директор по развитию бизнеса турецкой Airon Transport and Logistic, поясняет: «Основной импортируемый товар из Китая для Турции – это сырье, из которого наша страна производит полуфабрикаты для экспорта главным образом в Европу. В итоге на сегодняшний день экспорт сократился из-за нехватки сырья для производства».  

    Логистика на карантинеРоссийские логистические компании тоже столкнулись со спадом. «На импорте из Турции мы ощутили нехватку контейнеров для морских перевозок, – комментирует коммерческий директор ACEX в Новороссийске Денис Бобраков. – Застойный период, по нашим прогнозам, продолжится до середины лета, и сейчас самое главное для транспортных компаний мира – пережить его, не теряя средств работы и ценных сотрудников».

    Многие логистические мероприятия мира (более 400 выставок), запланированные на этот год, отменены из-за угрозы распространения вируса среди участников.

    Эпидемия коронавируса наложилась на другие кризисные явления в мировой экономике. Торговая война США и Китая, нестабильность в Еврозоне, санкционные войны, протекционизм и другие проблемы явно показали изменения и растущую неэффективность глобализации в долгосрочной перспективе для сложившейся системы.

    Логистика на карантине«Китай ввёл беспрецедентные меры, остановив промышленное производство ввиду эпидемии. Все экономики проводят вынужденный тест на то, могут ли они жить без Китая, и на то, как расти в период рецессий. В каком-то смысле происходит сдвиг в сторону внутрирегиональной торговли и вынужденная проверка новых концепций и стратегий государств», – делает вывод Председатель Правления Альянса АСЕХ Мирослав Золотарев.

    Чтобы удержаться на плаву, многим логистическим провайдерам приходится менять сложившиеся схемы работы и использовать альтернативные – и порой более затратные варианты и алгоритмы.

    Логистика на карантине

    Логистика на карантине«Очевидны изменения в давно сложившейся схеме поставок продукции: скажем, вместо закупок овощей и фруктов в Китае крупные ритейлеры переориентируются на Марокко, Израиль и Турцию, – приводит пример директор департамента авиа- и сборных грузов Nawinia Богдан Бутырев. – Все это тоже нужно доставлять, и это требует от операторов смены устоявшихся операционных схем и срочного поиска новых партнёров».

    Логисты, считают в АСЕХ, мало что могут сделать для изменения ситуации в глобальном масштабе. Единственный выход для транспортного сектора на сегодня – наблюдать за обстановкой, делать все возможное для сохранения бизнеса, искать альтернативные пути и методы работы и, наконец, просто спокойно ждать окончания эпидемии.

    Первоочередной задачей в этой ситуации является сохранение партнёрских отношений и связей, считает М.Золотарев. «Период нестабильности закончится, и на новом витке развития партнёрство будет цениться выше денег». 

    Логистика на карантине


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