Логистика на карантине

Представители компаний – членов и партнеров международного логистического Альянса ACEX поделились с SeaNews опытом работы в условиях распространения коронавируса и прогнозами развития ситуации.

Коронавирус принес колоссальные убытки глобальной экономике в целом и практически всем отраслям в частности. Транспортно-логистический сектор столкнулся с вызовами – и ощутил на себе ущерб от эпидемии – одним из первых. В первую очередь пострадали те логистические провайдеры, в чьем бизнесе значительную долю занимает экспорт и импорт в/из Китая.

«Авиаперевозки грузов в Китай составляют 38% от общего объема экспорта нашей компании. В импорте этот показатель составляет 40%, – рассказывает Стефан Хальтмайер, генеральный директор немецкой Quick Cargo Service. – До 90% нашего экспорта в Китай оплачивается в этой стране. Из-за незапланированно продолжительных праздников многие банки закрыты, и платежи из Китая задерживаются. Мы должны продолжать вносить авансовые платежи, так как система взаиморасчетов CASS IATA (cargo agents settlement system) взимает с нас предыдущие расходы на перевозку. Это также негативно повлияло на денежный поток нашей компании».

Расходы возникают и в связи с тем, что грузы не отгружаются из Китая, зависая на складах на неопределенное время, – и клиенты транспортных компаний не готовы нести эти издержки. Другой, противоположный случай – когда отгружать было нечего, потому что производство товара было приостановлено, а, когда возобновилось, у получателя уже горят сроки.

«Самая большая проблема для нас на сегодняшний день связана с тем, что из-за позднего возобновления работы заводов в Китае многие партии продукции должны быть доставлены потребителю в кратчайшие сроки. Это заставляет нас менять вектор работы, уменьшая количество мультимодальных перевозок в пользу увеличения авиационных», – говорит Кен Хуи, генеральный директор китайской FANS TRANS.

А учитывая, что многие авиакомпании приостановили или сократили количество рейсов в Китай (как пассажирских, так и грузовых), суммарная провозная способность авиатранспорта на этом направлении сократилась, и возник дисбаланс спроса и предложения, который «сводит китайский рынок с ума». По словам участников рынка – членов ACEX, авиакомпании увеличивают тарифы каждые два-три дня, а время ожидания отправки грузов может достигать до 7 дней.

Морские перевозки также испытывают негативное влияние коронавируса. Линии, работающие на трейде Азия – Европа, отменили большое количество рейсов.

«Нам приходится перебронировать контейнерные перевозки на более поздние даты, на пока еще действующие рейсы морских линий, – отмечает директор азербайджанской AGGL Камран Алескеров. – Кроме того, упала активность в сотрудничестве, появились задержки с получением информации о статусах различных перевозок от тех агентов по миру, которые вынужденно не выходят на работу или работают дистанционно из-за вируса».

Экономика большинства стран переживает сейчас непростое время в связи с уменьшением внешнеторгового оборота. На бытовом уровне, люди все меньше ходят за покупками во избежание посещения общественных мест. Это приводит к снижению продаж товаров и, как следствие, сокращению налоговых выплат от прибыли, автоматически падает объем закупок товаров из-за границы. «Наши клиенты начинают заказывать регулярные перевозки с более длинными интервалами и в большинстве случаев уменьшенными партиями», – говорит К.Алескеров.

Многие компании в Китае уже сейчас не выдерживают волну кризиса: закрываются, банкротятся, увольняют персонал и сокращают заработную плату. «Мы ожидаем, что к середине этого года общая безработица вырастет до 6-10% в Гонконге и до 10-15% в Китае», – прогнозирует Кен Хуи.

Даже те страны, в которых коронавирус был обнаружен совсем недавно, успели прочувствовать на себе связанные с ним экономические убытки. К 11 марта 2020 года в Турции был зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом, однако сфера логистики начала страдать задолго до этого.

Мелис Оман, директор по развитию бизнеса турецкой Airon Transport and Logistic, поясняет: «Основной импортируемый товар из Китая для Турции – это сырье, из которого наша страна производит полуфабрикаты для экспорта главным образом в Европу. В итоге на сегодняшний день экспорт сократился из-за нехватки сырья для производства».

Российские логистические компании тоже столкнулись со спадом. «На импорте из Турции мы ощутили нехватку контейнеров для морских перевозок, – комментирует коммерческий директор ACEX в Новороссийске Денис Бобраков. – Застойный период, по нашим прогнозам, продолжится до середины лета, и сейчас самое главное для транспортных компаний мира – пережить его, не теряя средств работы и ценных сотрудников».

Многие логистические мероприятия мира (более 400 выставок), запланированные на этот год, отменены из-за угрозы распространения вируса среди участников.

Эпидемия коронавируса наложилась на другие кризисные явления в мировой экономике. Торговая война США и Китая, нестабильность в Еврозоне, санкционные войны, протекционизм и другие проблемы явно показали изменения и растущую неэффективность глобализации в долгосрочной перспективе для сложившейся системы.

«Китай ввёл беспрецедентные меры, остановив промышленное производство ввиду эпидемии. Все экономики проводят вынужденный тест на то, могут ли они жить без Китая, и на то, как расти в период рецессий. В каком-то смысле происходит сдвиг в сторону внутрирегиональной торговли и вынужденная проверка новых концепций и стратегий государств», – делает вывод Председатель Правления Альянса АСЕХ Мирослав Золотарев.

Чтобы удержаться на плаву, многим логистическим провайдерам приходится менять сложившиеся схемы работы и использовать альтернативные – и порой более затратные варианты и алгоритмы.

«Очевидны изменения в давно сложившейся схеме поставок продукции: скажем, вместо закупок овощей и фруктов в Китае крупные ритейлеры переориентируются на Марокко, Израиль и Турцию, – приводит пример директор департамента авиа- и сборных грузов Nawinia Богдан Бутырев. – Все это тоже нужно доставлять, и это требует от операторов смены устоявшихся операционных схем и срочного поиска новых партнёров».

Логисты, считают в АСЕХ, мало что могут сделать для изменения ситуации в глобальном масштабе. Единственный выход для транспортного сектора на сегодня – наблюдать за обстановкой, делать все возможное для сохранения бизнеса, искать альтернативные пути и методы работы и, наконец, просто спокойно ждать окончания эпидемии.

Первоочередной задачей в этой ситуации является сохранение партнёрских отношений и связей, считает М.Золотарев. «Период нестабильности закончится, и на новом витке развития партнёрство будет цениться выше денег».