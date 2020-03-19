FESCO и «РЖД Логистика» повезли опасные грузы из АТР

FESCO и АО «РЖД Логистика» в рамках развития сервиса ускоренной доставки транзитных грузов Trans-Siberian LandBridge расширяют номенклатуру грузов, перевозимых из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Европу, добавив к ней опасные грузы.

Как сообщили SeaNews в FESCO, контейнеры с кислотами, которые используются в фармацевтике и промышленности, из Циндао, а также с автозапчастями и различным оборудованием из Пусана были доставлены морским регулярным сервисом FESCO во «Владивостокский морской торговый порт». Из них был сформирован ускоренный контейнерный поезд, который 10 марта прибыл в Брест, транзитное время Владивосток – Брест составило 12 суток. Затем контейнеры были перегружены на подвижной состав колеи 1435 и далее после прибытия на станции назначения были доставлены автотранспортом на склады клиентов в Польше, Бельгии и Германии.

«Мы видим большой интерес со стороны клиентов к нашему сервису Trans-Siberian LandBridge, поэтому приняли решение расширить номенклатуру грузов, добавив очень востребованную перевозку опасных грузов. С учетом наших компетенций, накопленного опыта и наличия собственных активов на протяжении всей интермодальной цепочки мы можем гарантировать клиентам соблюдение сроков доставки и самое главное — безопасность перевозки в любую точку Европы», – сказал президент FESCO Максим Сахаров.