Первый банк в TradeLens

К блокчейн-платформе TradeLens, разработанной Maersk и IBM, присоединился банк Standard Chartered Bank. Как отмечают в Splash 24/7, это первый финансовый институт, заключивший официальное соглашение об использовании платформы.

TradeLens регистрирует миллионы операций в цепочке поставок и несколько десятков тысяч документов, обрабатывая при этом информацию о более чем 15 млн контейнеров. В настоящее время TradeLens насчитывает свыше 150 участников, из них более 100 – порты и терминалы, 20 – морские перевозчики и операторы мультимодальных перевозок, а также госструктуры.

«Торговая экосистема имеет сложные процессы, большое количество бумажных документов и ограниченные возможности взаимодействия участников. Это основные проблемы в сфере финансирования торговли. Партнерство с TradeLens дает нам надежную информацию в режиме реального времени для проверки и защиты транзакции, и, следовательно, для быстрого и безопасного обслуживания наших клиентов», – отметили в Standard Chartered Bank.