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Реорганизация в Wärtsilä
10.03.2020

Реорганизация в Wärtsilä

    • Wärtsilä объявила о реорганизации Marine Business – дивизион будет разделен на три независимые подразделения: Marine Power, Marine Systems и Marine Voyage. Структурные изменения вступят в силу с 1 июля этого года.

    Как отмечается в официальном сообщении компании, Marine Power сфокусируется на двигателях и пропульсивных решениях. Marine Systems займется разработкой решений, связанных с газом, снижением выхлопов и морскими электрическими системам. Marine Voyage будет развивать технологии навигационного оборудования, учебно-тренажерных комплексов, тренажеров, систем контроля движения судов.

    «С созданием трех независимых морских подразделений позволит уделить более пристальное внимание конкретным потребностям и спросу на рынке. Это ускорит реализацию нашей стратегии Smart Marine», – отмечают в Wärtsilä.


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