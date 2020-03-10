Реорганизация в Wärtsilä

Wärtsilä объявила о реорганизации Marine Business – дивизион будет разделен на три независимые подразделения: Marine Power, Marine Systems и Marine Voyage. Структурные изменения вступят в силу с 1 июля этого года.

Как отмечается в официальном сообщении компании, Marine Power сфокусируется на двигателях и пропульсивных решениях. Marine Systems займется разработкой решений, связанных с газом, снижением выхлопов и морскими электрическими системам. Marine Voyage будет развивать технологии навигационного оборудования, учебно-тренажерных комплексов, тренажеров, систем контроля движения судов.

«С созданием трех независимых морских подразделений позволит уделить более пристальное внимание конкретным потребностям и спросу на рынке. Это ускорит реализацию нашей стратегии Smart Marine», – отмечают в Wärtsilä.