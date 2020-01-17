Новые назначения в CEVA Logistics

CMA CGM заявил о начале второй фазы реорганизации в CEVA Logistics. Ее главными задачами определены развитие новых продуктов, развитие маршрутной сети в Африке и Юго-Восточной Азии, цифровизация и инвестиции в IT-технологии.

В связи с этим CMA CGM сообщил о новых назначениях в CEVA Logistics, а именно:

Матье Фридберг назначен на должность CEO CEVA Logistics. Ранее он был старшим вице-президентом подразделения коммерческой и агентской сети CMA CGM Group. До этого занимал пост CEO of Delmas и CMA CGM Logistics;

Гийом Коль назначен на Chief Operating Officer. Ранее занимал должность General Manager региональных подразделений Франции и Северной Африки Kuehne + Nagel;

Мишель Фулон назначен на должность Chief Information Officer. Ранее он занимал такую же должность в CMA CGM;

Фредерик Обала займет недавно созданную должность Director of Transformation and Digital. Он имеет большой опыт в сфере розничной торговли, технологий и медиа;

Готье де ля Рошерброшар назначен на должность General Counsel. Ранее он занимал такую же должность в разных компаниях, включая GL Events и Norbert Dentressangle.

Николас Сартини, занимающий в настоящее время должность CEO, покидает CEVA Logistics.

«Я хотел бы поблагодарить Николаса Сартини за успешное проведение первого этапа реорганизации CEVA Logistics, – отметил CEO CMA CGM Group Родольф Сааде. – Благодаря его усиленной команде Матье Фридберг успешно завершит второй этап стратегического плана».